BER OM ENDRING: Donald Trump på en pressekonferanse da han signerte en presidentordre om sosiale medier i Det hvite hus. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Twitter fjerner video fra Trump-kampanje

En video lagt ut på Twitter av president Donald Trumps team, er nå fjernet av hensyn til opphavsretten. Trump-kampanjen anklager sosiale medier-giganten for sensur.

Oppdatert nå nettopp

Den omtalte videoen viser en samling av bilder og videoklipp av demonstrasjoner og voldshendelser i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd. I bakgrunnen kan man høre følelsesladet musikk og uttalelser fra presidenten om Floyds død og de pågående opptøyene i USA.

Det er Twitter-kontoene @TeamTrump and @TrumpWarRoom 2020 som la ut videoen, skriver nettstedet Politico.

Talsperson Lauren Alexander for Twitter opplyser at de har mottatt klager på videoen i henhold til opphavsretten. Derfor har de nå tatt ned videoen som har ligget ute siden 3. juni.

les også Trump deler brev der demonstranter kalles terrorister

Trump-kampanjen anklager nå Twitter og nettstedets grunnlegger, Jack Dorsey, for å «sensurere en oppløftende og samlende beskjed fra President Trump etter George Floyd-tragedien».

– Twitter har gjentatte ganger feiler med å forklare hvorfor deres regler ser ut til å kun gjelde Trump-kampanjen og ingen andre. Å sensurere presidentens viktige budskap om fellesskap omkring George Floyd-protestene er en uheldig opptrapping av denne dobbeltmoralen, sier talsperson for Trump-kampanjen, Andrew Clark, ifølge The Guardian.

Samtidig oppfordrer Trump-kampanjen deres følgere til å spre en tilsvarende video lagt ut på presidentens YouTube-kanal.

Den nesten fire minutter lange videoen har i skrivende stund fått over 70.000 visninger og 14.000 likes på YouTube. Google, som eier YouTube, har foreløpig ikke reagert på tilsvarende vis som Twitter, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Slo ned på Trump-meldinger

Twitter har vært under skarp kritikk av Trump-administrasjonen etter at de for første gang faktasjekket og merket to meldinger som presidenten la ut om stemmegivning via post – et system flere delstater vil ta i bruk på grunn av coronapandemien.

Talsperson for Twitter, Katie Rosborough, sa meldingene fra Trump inneholdt potensielt villedende informasjon om prosessene rundt valg.

Senere slo Twitter ned på et nytt oppslag fra Trump om opptøyene i Minneapolis etter dødsfallet til George Floyd. Denne gangen mente Twitter at meldingene fra Trump bryter med selskapets regler om glorifiseringen av vold.

les også Zuckerberg fjerner ikke Trump-uttalelser fra Facebook: – Et vanskelig valg

Presidentordre om sosiale medier

Trump har vært i harnisk i etterkant av markeringene, og har hevdet at det var et forsøk på å sensurere han.

Han har i ettertid presentert en presidentordre om sosiale medier og lovet ytterligere styrket lovgivning. Presidentordren vil fjerne medieselskapenes beskyttelse mot erstatningsansvar.

Justisminister William Barr var også til stede da presidentordren ble undertegnet, og sa at justisdepartementet vurderte søksmål mot sosiale medier-selskaper.

Føderale etater er forpliktet til å følge opp presidentordren, men det er uvisst hva den vil føre til i praksis. Uten et vedtak i Kongressen er det begrensninger på hva Trump kan utrette i forhold til ny lovgivning.

LES OGSÅ: Eksperter om Trumps presidentordre: Ny lov vil gi flom av søksmål mot sosiale medier

Se mer om hva Trump sa om presidentordren her:

Publisert: 05.06.20 kl. 09:25 Oppdatert: 05.06.20 kl. 09:54

Les også

Fra andre aviser