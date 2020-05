Dne italienske ambasseden i Sverige svarer på påstander fra Tegnell. Foto: Pontus Orre

Italia slår tilbake mot Tegnell

Italias ambassadør i Sverige bestrider påstander fra landets statsepidemiolog Anders Tegnell etter påstander om det italienske helsevesenet.

For mindre enn 10 minutter siden

Den italienske ambassaden i Stockholm har sendt ut en pressemelding der de slår tilbake mot Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.

Bakgrunnen er at Tegnell i et intervju med Aftonbladet 24. mai sa at et moderne, rikt land som Sverige var bedre rustet til å håndtere en pandemi enn Italia.

– I et moderne, rikt land som Sverige burde vi kunne beskytte våre eldre.

I saken peker Tegnell på hvordan situasjonen så ut i Kina og Italia, som har «mindre ressurser til å håndtere en pandemi enn Sverige». Han mente derfor også at Sverige burde ha taklet pandemien bedre.

– Uheldigvis ser ambassaden seg nødt til å igjen bestride disse feilaktige påstandene, ikke med vanlige innvendinger men med henvisning til verifisert fakta og statistikk fra viktige internasjonale organer som WHO og OECD, skriver den italienske ambassaden.

De viser til at det italienske helsevesenet ifølge WHO er nummer to i verden når det gjelder effektivitet og funksjonalitet, etter Frankrike. Sverige er nummer 23 i samme klassifisering.

De viser også til at forventet levealder i Italia er 83,4 år i Italia, den lengste i verden etter Spania, mens den er 82,2 år i Sverige. De skriver også at Italia har 3,4 sykehusplasser per tusen innbyggere, mot Sveriges 2,2.

«Antall sykehusplasser per 1000 innbyggere i Italia er 3,4, i Sverige 2,2. Antallen intensivplasser i Italia har vært 5100, en under epidemien har det vært anslått at antallet kan dobles. I Sverige har antall intensivplasser vært halvparten av det, i forhold til befolkningen», skriver ambassaden.

– Det har vært mye sorg, for mye lidelse og hele landet har sørget. Men vi må ikke glemme den utrolige hengivenhet og pliktoppfyllenhet som har kjennetegnet våre legere, sykepleiere og helsepersonell, skriver den italienske ambassaden.

Publisert: 28.05.20 kl. 09:45

