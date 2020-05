Her blir CNN-teamet arrestert på direktesendt TV

CNNs korrespondent Omar Jimenez og flere av hans medarbeidere ble pågrepet mens de dekket demonstrasjonene mot politivold i millionbyen Minneapolis.

Jimenez ble arrestert mens han hadde en livesending fra stedet der protestene i Minneapolis foregår. En rekke Twitterbrukere har postet utdrag fra sendingen på mikrobloggtjenesten.

Det brøt ut store demonstrasjoner i Minneapolis etter at afrikansk-amerikanske George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i byen. I natt brøt det ut nye sammenstøt mellom politi og demonstranter i gatene. Jimenez var i byen for å dekke de voldsomme demonstrasjonene.

– Hvorfor blir jeg arrestert, sir, sier Jimenez mens han med hendene bak på ryggen blir påsatt håndjern.

En stemme i bakgrunnen kan tidligere i opptaket høres si «Han er reporter og han er sikkerhetsvakt».

Jimenez sier da at de er fire stykker i teamet, alle fra CNN.

– Plassér oss der dere vil, vi var i ferd med å flytte oss unna for dere. Bare gi oss beskjed, sier Jimenez til politiet mens sendingen pågår.

Deretter henvender han seg til seerne igjen, og forklarer hva som skjer i gatene der han befinner seg og forteller om politistasjonen som sto i flammer.

Her er et bilde av Jimenez fra hans Instagram-profil for to uker siden:

Mens han snakker får han beskjed:«Du er under arrest». Armene han føres bak ryggen av to betjenter.

Han blir påført håndjern og ført bort, mens kameramennene gjentar overfor politiet at dette sendes direkte på CNN.

En journalist i studio forteller seerne at journalisten akkurat har blitt arrestert, og at han tydelig identifiserte seg som CNN-journalist.

«Respektfull»

Ifølge CNN spurte Jimenez politiet «på en respektfull måte» om årsaken til at han ble arrestert. I sendingen kan man høre at han også sa seg villig til å flytte seg til et annet sted.

Etter å ha ført bort Jimenez, kommer en politimann tilbake og arresterer produsenten og kameramennene.

Man kan høre kameramannen fortelle at de nå er i ferd med å bli arrestert, og man ser produsenten Bill Kirkos bli arrestert.

De setter fra seg kameraene, som fortsetter å sende levende bilder til seerne. Man kan se politiet bære kameraet et stykke bort.

CNN: Brudd på grunnloven

En journalist i studioet forklarer at de ikke vet hvorfor teamet er arrestert.

Rundt klokken 13 norsk tid kommer CNN med en uttalelse der de skriver at de anser pågripelsen av teamet deres et brudd på det første tillegget i den amerikanske grunnloven som stadfester ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet.

«Myndighetene i Minnesota, inkludert guvernøren, må løslate de tre CNN-ansatte umiddelbart.»

Ifølge CNN har en i teamet forklart til dem at politiet sa de ble arrestert fordi de fikk beskjed om å flytte seg, men ikke gjorde det.

En annen CNN-journalist i området, Josh Campbell, sier at politiet også kom bort til ham, men at han fikk lov til å bli stående.

– Jeg identifiserte meg ... De sa «OK, du har tillatelse til å være i området. Jeg ble behandlet veldig annerledes enn Jimenez», forteller Campbell.

CNN legger til at Campbell er hvit.

Guvernøren beklager

Rundt 13.30 fredag skriver CNN at deres toppsjef Jeff Zucker har snakket med Minnesota-guvernør Tim Walz fredag morgen etter arrestasjonen.

De skriver at han «beklager på det sterkeste» det som hendte og at han jobber med å få teamet løslatt.

Guvernøren skal ha kalt pågripelsene «uakseptable», og at CNNs team hadde rett til å være der. Walz sier han ønsker at mediene skal dekke demonstrasjonene.

13.41 norsk tid skriver CNN at Jimenez og teamet er løslatt. De skriver at de tre var produsent Bill Kirkos og kameramann Leonel Mendez i tillegg til Jimenez.

Det vites ikke om sikkerhetsvakten som ble omtalt innledningsvis ble arrestert.

Kanalen har også snakket med en tidligere politisjef som nå jobber som kommentator for dem.

– Det statlige politiet kommer til å ha mye å svare for med denne arrestasjonen. Han står der, han identifiserer seg selv. Du kan se ID-kortet hans. Det er bare å flytte ham dit du vil han skal være, sier Charles Ramsey til CNN.

Jimenez og teamet sto i nærheten av politistasjonen som demonstrantene satte fyr på i natt.

Publisert: 29.05.20 kl. 12:35 Oppdatert: 29.05.20 kl. 13:45

