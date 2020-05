Her blir CNNs Omar Jimenez påsatt håndjern før han blir ført bok av bevæpnet politi i Minneapolis. Foto: Skjermdump: CNN

Her blir CNN-journalisten arrestert på direktesendt TV

CNNs korrespondent Omar Jimenez ble arrestert mens han dekket demonstrasjonene mot politivold i millionbyen Minneapolis.

Jimenez ble arrestert mens han hadde en livesending fra stedet der protestene i Minneapolis foregår. En rekke Twitterbrukere har postet utdrag fra sendingen på mikrobloggtjenesten.

Det brøt ut store demonstrasjoner i Minneapolis etter at afrikansk-amerikanske George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i byen. I natt brøt det ut nye sammenstøt mellom politi og demonstranter i gatene. Jimenez var i byen for å dekke de voldsomme demonstrasjonene.

– Hvorfor blir jeg arrestert, sir, sier Jimenez mens han med hendene bak på ryggen blir påsatt håndjern.

En stemme i bakgrunnen kan høres si «Han er en reporter og han er sikkerhetsvakt».

Jimenez sier at de er fire stykker i teamet, alle fra CNN.

– Plassér oss der dere vil, vi var i ferd med å komme oss ut av veien for dere. Bare gi oss beskjed, sier Jimenez.

«Respektfull»

Ifølge CNN spurte Jimenez politiet «på en respektfull måte» om årsaken til at han ble arrestert. I sendingen kan man høre at han også sa seg villig til å flytte seg til et annet sted. Han identifiserte seg tydelig overfor politiet, skriver CNN.

– Vi kan flytte oss tilbake til et sted dere foretrekker. Det er fire av oss, vi er ett team. Bare plasser oss der dere vil ha oss, vi kan flytte oss unna, sier Jimenez til politiet mens sendingen pågår.

Deretter henvender han seg til seerne igjen, og forklarer hva som skjer i gatene der han befinner seg. Så blir han fortalt at han arresteres, påført håndjern og ført bort, mens kameramennene gjentar overfor politiet at dette sendes direkte på CNN.

Etter å ha ført bort Jimenez, kommer en politimann tilbake og arresterer produsenten og kameramennene. De setter fra seg kameraene, som fortsetter å sende levende bilder til seerne.

