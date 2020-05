MINISTER: Fawad Ahmed Chaudry er minister teknologi- og vitenskapsminister i Pakistan. Her under et intervju med VG i Islamabad januar 2019. Foto: Harald Henden, VG

Pakistansk statsråd til VG: – Hele familier har mistet livet

Minst fem personer skal ha overlevd flystyrten i Karachi, sier Fawad Chaudry i Pakistans regjering. En mann skal være utenfor livsfare. Flyet var på vei fra storbyen Lahore full av familier som skulle feire id.

– Minst fem av passasjerene har overlevd flystyrten. De er kritisk skadet og fraktet til sykehus i Karachi, sier Fawad Ahmed Chaudry, teknologi- og vitenskapsminister i Pakistan, på telefon til VG fra hovedstanden Islamabad.

Han er mangeårig regjeringsmedlem og har vært informasjonsminister og talsperson for statsminister Imran Khan.

Fredag styrtet et Pakistan Airlines-fly med 99 personer om bord like ved flyplassen i Karachi. Flyet hadde avreise fra Lahore klokken 08.05 lokal tid, og mistet signalet klokken 09.40 etter å ha gjort et mislykket landingsforsøk i Karachi seks minutter før.

«En stor tragedie»

Statsråden sier han foreløpig ikke kan oppgi eksakt antall overlevende eller tilstanden deres, men at minst én av de overlevende, en middelaldrende mann, nå «er utenfor fare». VG har fått tilsendt bilde av mannen, som ligger på en båre med veneflon, armen i fatle og kompress i mageregionen.

Det skal ikke ha vært passasjerer fra andre nasjonaliteter på flyet, etter det VG får oppgitt. Men enkelte kan ha hatt dobbelt statsborgerskap.

TETT PÅ STATSMINISTEREN: Fawad Ahmed Chaudry er blant Imran Khans betrodde menn. Her i intervju med VG i januar 2019. Foto: Harald Henden, VG

– Dette er en stor tragedie. 2020 er ikke året for gode nyheter. Først corona, nå dette. Det er nedbrytende, sier Chaudry om flyulykken.

Statsråden forteller til VG at mange av passasjerene på flyet var barnefamilier på vei til å feire id, høytiden som markerer slutten på fastemåneden ramadan. Id skal feries i morgen, og dette er en dag da familier samles.

– De fleste på flyet var familier. Det var mange barn og kvinner om bord. Hele familier har mistet livet, sier Chaudry.

Han oppgir videre at en «svært ung mann» som satt i myndighetene i Punjab er blant de døde. Mannen skulle besøke sin forlovede i Karachi. Ifølge Reuters er minst fem personen bekreftet omkommet.

Pakistan International Airlines (PIA) har utgitt passasjerlisten. Det skal ha vært 51 menn, 31 kvinner og ni barn om bord, men det er usikkerhet rundt antallet.

Krevende redningsaksjon

Flyet krasjet inn i et nabolag, noe som ifølge statsråden har ført til at fem hus og to forretningsbygg har kollapset. Det er foreløpig ikke meldt om omkomne fra nabolaget.

Det pågår en storstilt redningsaksjon, men forholdene skal være krevende.

– Brannbilene og ambulansene sliter med å komme til ulykkesstedet fordi gatene er så trange, sier Chaudry.

Statsminister Imran Khan har beordret en gransking av flyulykken.

– Det er for tidlig å si hva som forårsaket ulykken. Granskingen vil forhåpentligvis gi oss svar på hva som gikk galt; om det var en teknisk feil eller pilotens feil, sier Chaudry til VG.

– Pakistan International Airlines blir ansett som nokså trygt. Det har vært ulykker tidligere, men under den nye ledelsen av flyselskapet det siste halvannet året har selskapet hatt en stor bedring i sikkerhet, sier statsråden.

Sa «mayday» tre ganger

I et lydopptak VG har fått tilgang til, kan man høre piloten på flyet si «mayday» tre ganger og at de har mistet kontakt med motoren. Direktør Arshad Malik i PIA sier ifølge nyhetskanalen Geo News at pilotens siste ord skal ha handlet om at det var en teknisk feil med flyet.

– Piloten fikk beskjed om at begge rullebaner var klarert for landing. Men piloten bestemte seg for å avbryte landingen. Hvorfor han gjorde det og for hvilke tekniske årsaker, vil vi finne ut av, sier han.

Publisert: 22.05.20 kl. 14:47

