UNDERVEIS: Den israelske regjeringen fast bestemt på å annektere den fruktbare Jordan-dalen, til palestinske og utenlandske protester. Men med støtte fra USA. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

Midtøsten-ekspert: Frykter ny intifada og angrep på Israel

Palestinernes president Mahmoud Abbas brøt i forrige uke alle avtaler med Israel. Det øker det faren for en ny voldsbølge, og i verste fall en ny krig mellom israelere og palestinere.

Nå nettopp

– Talen Abbas holdt var et desperat rop om hjelp fra en generasjon av palestinske ledere som har investert livene sine for å bygge institusjoner og legge til rette for en palestinske stat i over 25 år, sier FNs Midtøsten-utsending, Nickolay Mladenov til The New York Times.

Avisen skriver at internasjonale analytikere mener at det samtidig var Abbas’ tale en erkjennelse av hans politiske strategi gjennom de siste 15 årene har mislykkes.

DESPERAT: Palestinerne president Mahmoud Abbas har mislyktes i å skape en egen palestinsk stat. Israel vil annektere Jordan-dalen og påny trekker det opp til det som kan bli et nytt palestinsk voldelig opprør mot Israel. Foto: ALAA BADARNEH / POOL

Bakgrunnen for den økte spenningen, og Mahmoud Abbas’ «rop om hjelp», er den israelske statsministeren Benjamin Netanyahus omstridte beslutning om å annektere store deler av den israelsk-okkuperte Vestbredden og den fruktbare Jordan-dalen. Den israelske regjeringen har USAs solide støtte i å ta over områdene på Vestbredden, menn FN og et flertall av europeiske land ser en annektering av Vestbredden som et brudd på internasjonal lov og tidligere FN-resolusjoner.

Ny intifada

– Da USA aksepterte Jerusalem som Israels hovedstad, og tok beslutningen om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til den hellige by, var det også tilløp til opprør, men det var kortvarig. En israelsk annektering av Jordan-dalen vil være en dramatisk endring av forholdene på bakken. Da oppstår det en situasjon som har et potensial til å skape en ny intifada, et palestinsk voldelig opprør mot Israel, sier redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen, Dagen.

The New York Times har snakket med en ikke navngitt palestinsk general, han sier at det ikke mottatt noen ordre om hvilke tiltak som vil bli tatt fra palestinsk side, men at informasjon om planlagte terrorangrep kan bli holdt tilbake.

Når Mahmoud Abbas trekker de palestinske selvstyremyndighetene, PA, ut av alle avtaler med Israel, betyr det også at sikkerhetsarbeidet mellom de to partene blir avsluttet.

INTIFADA: Israel-kjenner Vebjørn Selbekk mener situasjonen kan utvikle seg til en et nytt palestinsk opprør, en tredje intifada. - Området er som en trykkoker, sier Dagen-redaktøren. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

The New York Tims skriver at motstandere av annekteringen lenge har advart at Midtøsten kan bli satt i brann. Palestinerne føler at de ikke ha noe å tape og i desperasjon tyr de til vold.

Michael Milshtein, en tidligere høytstående israelsk etterretningsoffiser sier dette til avisen: «Jeg er bekymret for at en lokal Fatah-sjef i Hebron, eller en sikkerhetssjef i Nablus som har hørt Mahmoud Abbas’ tale, bestemmer seg for å sette igang terrorangrep».

– Det er klart at Hamas kan finne på noe spetakkel og det fins også radikale elementer innenfor Fatahs rekker. Nå det moderate kreftene hos palestinerne mister kontroll, kan de se seg tjent med å skape uro. Da er det fare på ferde. Vi kjenner jo til at det er en trykkoker som når som helst kan eksplodere når forholdene på bakken endres dramatisk, sier Vebjørn Selbekk.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har antydet at den rent fysiske annekteringen av Jordan-dalen vil starte 1. juli.

Publisert: 29.05.20 kl. 15:10

