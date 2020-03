I MIKROSKOP: Dette bildet viser viruset SARS-CoV-2 som har blitt isolert fra en amerikansk pasient. Foto: HANDOUT / National Institutes of Health

Kinesisk studie: Coronaviruset har mutert til en aggressiv variant

Coronaviruset som gjør flest syke, er en aggressiv variant. Men det er mulig å være smittet av to ulike varianter samtidig, ifølge en fersk studie.

Nå nettopp

Viruset som så langt har tatt livet av over 3000 mennesker, ser ut til å ha mutert til to varianter, der den ene ser ut til å være langt mer aggressiv enn den andre, ifølge en studie fra forskere ved Universitetet i Beijing og Institut Pasteur i Shanghai, skriver The Telegraph.

Den ene typen, kalt S-typen, ser ut til å gi en mild sykdom og er mindre smittsom, mens den andre typen, såkalt L-typen, sprer seg raskt og utgjør i dag 70 prosent av tilfellene i verden, ifølge forskerne.

En genetisk analyse av en mann fra USA som testet positivt på coronaviruset 21. januar, viste også at det var mulig å være smittet av begge typene, skriver avisen.

Studien er publisert få dager etter at helseeksperter fra den britiske regjeringen advarte om at viruset kunne treffe Storbritannia i «flere bølger». Det er frykt for at en vaksine ikke vil hjelpe mot den muterte, aggressive varianten.

Studien er gjengitt i tidsskriftet National Science Review.

UiO-forsker og ekspert på utvikling av vaksiner, Gunnveig Grødeland, understreker at den aggressive varianten har utgjort hovedtyngden av sykdomstilfellene helt siden starten av utbruddet.

Det vil si at det er denne varianten som trolig har vært utgangspunktet for risikoevalueringene til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Dermed er risikoen fortsatt mer eller mindre den samme, forklarer forskeren.

– Men det vil si at det kan være litt vanskeligere å lage en vaksine. Det kommer an på om dette er en mutasjon som har oppstått i mennesket, eller en variant som har oppstått i dyr, og som deretter har gått til mennesker på to forskjellige tidspunkter, sier Grødeland.

Hun mener studien tydeliggjør betydningen av å finne smittekilden – noe WHO fortsatt ikke har lyktes med.

– For det gjør at vi kan vurdere sannsynligheten for om mutasjonene oppstår i mennesket, eller i interfasen mellom mennesket og dyr, utdyper hun.

Dette er en engelskspråklig publikasjon finansiert av kinesiske myndigheter, som jobber med å tilgjengeliggjøre siste nytt om kinesisk forskning for resten av verden.

Over 90.000 mennesker er smittet på verdensbasis, og over 3000 er døde av det nye coronaviruset som først ble identifisert etter et sykdomsutbrudd i Wuhan i Kina tidlig i januar i år. Helsemyndigheter verden over jobber nå for å begrense smitten.

I Norge er så langt 56 personer smittet, og onsdag innrømmet helsedirektør Bjørn Guldvog at Norge ikke har nok utstyr til smittevern.

– Nei. Det er ikke nok utstyr hvis du ser fremover i tid. Vi trenger hjelp for å få mer utstyr til smittevern. Mer leveranser, eventuelt alternative løsninger på plass, sa han.

Italia, landet som er hardest rammet i Europa med over 2500 smittede, stenger alle landets skoler fra og med torsdag og til midten av mars.

De fleste av de norske smittetilfellene er personer som har vært på ferie i Nord-Italia.

Publisert: 05.03.20 kl. 09:25

Mer om Coronaviruset WHO Forskning Virus

Fra andre aviser