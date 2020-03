WHO: Europa er nå episenter for pandemien

Verdens helseorganisasjon bekrefter over 132.000 tilfeller av covid-19-smitte i totalt 123 europeiske land.

– Det rapporteres flere tilfeller av covid-19-smitte i Europa hver dag enn resten av verden til sammen - med unntak av Kina, sier generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Ghebreyesus på en pressekonferanse fredag.

I tillegg bekreftet WHO at de har mottatt over 132.000 rapporter om covid-19-smitte fra 123 europeiske land. Minst 5.000 har mistet livet.

– Europa har nå blitt episenteret for pandemien.

Og kom med en oppfordring til alle verdens land:

– Først og fremst, vær klare og forbered dere.

Pressekonferansen gikk for tomme saler - et vitne om de drastiske tiltakene som nå iverksettes for å stagge spredningen, og journalister fikk mulighet til å stille spørsmål over videolink.

Sender utstyr til flere land

WHO forteller at de vil fortsette arbeidet med å hjelpe smitterammede land i bekjempelse av spredningen, og at de nå vil sette inn ekstra ressurser.

– Vi sender ut smittevernutstyr til 56 land, og vi sender til ytterligere 28 land. Og vi har allerede sendt opptil 1.5 millioner diagnostiske tester til 120 land. Vår melding til alle land er at «dere må fortsette å gjøre omfattende tiltak».

Han oppfordrer også at det ikke er nok å gjøre enkelttiltak.

– Det holder ikke bare å unngå nærkontakt, det holder ikke bare å opprettholde karantene og det holder ikke bare med å teste. Dere må gjøre alt.

– En dødelig tabbe

Han hadde også en bønn til alle land om å ta trusselen på alvor.

– De som ser til andre land og tenker at epidemien ikke vil ramme oss, gjør en dødelig tabbe. Viruset kan ramme alle land.

Generaldirektøren viste også til Kina som et eksempel på land som har maktet å iverksette aggressive tiltak for å stagge spredningen.

– Vi ser at disse tiltakene kan hindre spredning, og redde liv. Dette er et nytt virus, og vi lærer stadig. Vi må alle forsøke å finne måter å forhindre smitte og redde liv. Alle land kan lære av hverandre.

Helseorganisasjonen viser således til de kjente preventive tiltakene om hostekutyme, håndvask, unngåelse av store folkemengder og generelt følge nasjonale nasjonale retningslinjer.

