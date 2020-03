TO VERDENER: En syriske 10-åringen Bosania, som befinner seg i Tyrkia, ser over mot landsbyen Atimah i Idlib, på den andre siden av grensen. Foto: Harald Henden, VG

På grensen til Idlib: Herfra ser de sin egen familie som er fanget i krigen

REYHANLI (VG) Mens verdens øyne er rettet mot katastrofen i Idlib i Syria og de kaotiske følgene langs grensen til Hellas, er én families øyne hver dag rettet mot et anonymt grensegjerde. De er selv trygge, mens resten av familien, noen hundre meter unna, er i livsfare.

– Idlib er i ferd med å brenne og familien min er fanget der inne.

26 år gamle Shareen Haimet står med sin én uke gamle sønn på armen, ved et slitent plasttelt i utkanten av et jorde i den tyrkiske byen Reyhanli.

Hun er dypt fortvilet.

Hun peker mot en bakketopp på den andre siden av jordet, mot den syriske landsbyen Atimah. Selvom avstanden er kort, gjør et grensegjerde hele den livsviktige forskjellen.

Store deler av Shareens familie befinner seg nå i landsbyen på den andre siden, der den hensynsløse krigen i Syria truer dem på livet.

VET IKKE NÅR DE KAN SES: Shareen Haimet (med barn på armen) kommuniserer med familien sin hver dag. Hun er redd for deres liv. Foto: Harald Henden, VG

Ofre for krigens siste kapittel

Etter ni år med krig har kampene i Syria nå kommet til et av sine aller siste kapitler.

Mens den syriske regjeringshæren med brutal krigføring har vunnet tilbake landsby etter landsby, region etter region, har de siste opprørerne i Syria nå blitt presset sammen i den en gang døsige jordbruksregionen Idlib, nord-vest i Syria.

Før bodde det én million mennesker i regionen, men nå er over tre millioner mennesker, svært mange av dem mennesker som har flyktet fra andre steder i Syria, nå stuet sammen der.

Nå har hverken de islamistiske opprørerne som kontrollerer Idlib, eller det enorme antallet sivile, noe sted å flykte.

Mens den syriske hæren forsøker å gjenvinne regionen, og stadig kommer nærmere sitt mål, presser flyktningene, som Shareens familie, seg så nære den tyrkiske grensen som mulig.

De håper å kunne slippe inn i Tyrkia - til trygghet.

Hver dag snakker familien sammen over Whatsapp - og de på den syriske siden blir for hver dag mer redde for hva som kommer til å skje med dem.

OVER GRENSEN: En hjelpeorganisasjon i grensebyen lager brød som pakkes og sendes over grensen til krigsherjede Idlib. Foto: Harald Henden, VG

Vil bli nære familien

Selv flyktet Shareen fra hjemmet sitt i Idlib for mange år siden, på den tiden Tyrkia fortsatt slapp inn syrere på flukt fra krigen. Mange i familien hennes ble igjen for å passe på huset, i et håp om at krigen ville ende.

Men krigen ble bare verre, og Tyrkia ble til slutt overveldet av syriske flyktninger, og stengte grensen helt.

Det er derfor familien VG møter nå er splittet.

Vi har reist hit akkurat nå, for å beskrive hva som skjer i Tyrkia etter at president Recep Tayyip Erdogan, som er en av det syriske regimets argeste fiender, sa at han ville åpne grensene og slippe flyktninger i Tyrkia inn i Europa.

ANGREPET: Et skadet barn får hjelp på et sykehus i landsbyen Maaret Misrin i Idlib, etter det som skal ha vært et russisk bombeangrep torsdag. Foto: AREF TAMMAWI / AFP

En av konsekvensene av Erdogans uttalelser er at mange titalls tusen flyktninger, som allerede befant seg i Tyrkia, har tatt seg mot grensen til Hellas og skapt kaotiske tilstander i nordlige Tyrkia.

Her i sør har Tyrkia foreløpig ikke valgt å åpne grensen for de desperate menneskene inne i Idlib.

Shareen sier hun vet at det nå er en mulighet for henne og barna hennes å flykte videre fra Tyrkia og inn i Europa. Det er to grunner til at hun likevel fortsatt er her, ved grensen til Syria.

– Europa er for flyktninger med penger, og det har ikke vi, sier hun til VG.

Dessuten vil hun ikke dra fra familien som er på den andre siden av grensen. Selvom hun ikke kan nå de fysisk, vil hun bli i nærheten av der de befinner seg.

KAOTISK OG VOND TID: Bestefaren Farouk (56) forsøker å følge med på familiens bevegelser over Whatsapp. Foto: Harald Henden, VG

En sønn i Idlib, to brødre på grensen til Hellas

I den svært primitive teltleiren møter VG også den 56 år gamle bestefaren Farouk fra Hama i Syria. Også for ham, som for andre syriske flyktninger, er Whatsapp en livslinje av nyheter og oppdateringer om familiemedlemmene som er spredt over et stort geografisk område.

– Min sønn sitter i en flyktningleir inne i Idlib og kommer seg ingen vei. Samtidig forsøker to av mine brødre å ta seg til Europa, sier han.

Det var onsdag denne uken at Farouks to brøde, sammen med tusenvis av andre flyktninger, forsøkte å ta seg over grensen fra Tyrkia til Hellas. Brødrene kom seg 200 meter inn i Schengen-regionen, før greske grensevakter dyttet dem tilbake over grensen.

Mest av alt vil Farouk, som har flere av barnebarna sine rundt seg, hjem til Syria.

– Mange unge syrere vil komme seg til Europa, men de vil bare ende opp med å drukne i havet, sier han.

USIKKER FRAMTID: Familiene VG snakker med aner ikke hva som vil skje med deres barns fremtid. Foto: Harald Henden, VG

Massive tyrkisk offensiv stanser Assad

Samtidig som nyhetene om flyktningsituasjonen i Tyrkia har preget nyhetsbildet den siste uken, er det nå en dramatisk utvikling i krigføringen i Idlib - i selve kjernen av krisen.

Mens det syriske regimet og deres russiske allierte gjennom vinteren har vunnet stadig større områder i Idlib, har den tyrkiske hæren, som støtter opprørere i regionen, trappet om sin krigføring kraftig. NATO-landets militære styrker utfører nå direkte angrep på den syriske hæren.

Onsdag meldte president Erdogans kontor at Tyrkia har drept over 3000 «regime-elementer» i Idlib og i den siste offensiven har de også ødelagt 151 tanks og skutt ned tre syriske kampfly.

Det er dramatisk for Assad, som gjennom krigen sammen med sine russiske allierte har hatt en enorm fordel av å kontrollere luftrommet i krigssonen alene.

INTENSE KAMPER: En eksplosjon som følge av et russisk flyangrep i landsbyen al-Bara i Idlib torsdag. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Tyrkias voldsomme angrep har satt en foreløpig stopper for Assad-regimet fremrykking. Ifølge innbyggere i Idlib VG snakket med over telefon torsdag, er den umiddelbare faren likevel ikke over.

Ikke langt fra der vi står i flyktningleiren i Reyhanli, skriver innbyggeren Badie Aljendi til oss fra en landsby rett på andre siden av grensen.

– Bare i går tok et bombeangrep 16 menneskeliv, nære der jeg bodde før jeg flyktet. Jeg føler meg forferdelig, og jeg er alltid redd, sier han.

FORELDRELØSE: Syriske barn på tyrkisk side kommer ut av et klasserom i et barnehjem opprettet av en tyrkisk hjelpeorganisasjon. Foto: Harald Henden, VG

Et siste trekk av luft

VG reiser videre til et massiv barnehjem i Reyhanli, der over 1000 foreldreløse syriske barn bor og går på skole.

Der snakker vi med hjelpearbeideren Selim Tosun, som bare noen timer tidligere kom tilbake fra en reise inn i Idlib.

Han beskriver forholdene på innsiden som svært kritiske.

– Fortsetter Assad-regimet sin fremferd kan vi vente oss en massiv massakre av sivile og en svært stor flyktningstrøm som ikke bare vil være begrenset til Tyrkia, men også til Europa, sier han.

For å vektlegge ordene sine, legger han også til:

– Idlib er som en svært gammel, dødende person, som du bare venter på at skal ta et siste trekk av luft.

ET MIDLERTIDIG HJEM: Sara (11) og Goma (4) i teltet der de bor, ved grensen til Idlib. Foto: Harald Henden, VG

Publisert: 06.03.20 kl. 07:30

