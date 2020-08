Louis DeJoy, toppsjefen i USAs postvesen forsvarer seg under høring i Representantenes hus mandag. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Toppsjefen for USAs postvesen forsvarer seg mot anklagene: – Feilinformasjon

Den amerikanske presidenten fortsetter å klage over poststemmer, samtidig sier toppsjefen i postvesenet under en høring i Representantenes hus at dette ikke er nyttig eller til hjelp.

Det er knyttet spenning til presidentvalget 3. november, også med tanke på det amerikanske postvesenet USPS og de såkalte poststemmene.

Demokratene frykter at Louis DeJoy, toppsjefen i postvesenet, vil gjøre det vanskeligere å avgi poststemmer. Under mandagens høring måtte DeJoy svare på demokratenes anklager.

DeJoy er en mangeårig økonomisk bidragsyter til Donald Trump, noe som får demokratene til å stille spørsmål om hans intensjoner. Han ble også toppsjef for postverket etter Trump begynte å klage offentlig over poststemmer.

Han har også satt i gang en reform av postverket som blant annet innebærer overtidsforbud, kortere åpningstider, samt at flere maskiner er fjernet.

DeJoy var ventet å møte mye tøffere avhør fra lovgivere i det demokratiske styringspanelet enn han gjorde under Senatets høring på fredag, skriver New York Times. Det gjorde han også.

Store forsinkelser

Representant Carolyn B. Maloney, demokrat i New York og styreleder for husets tilsynsutvalg, anklaget DeJoy under høringen for å utføre Trumps forsøk på å svekke poststemmesystemet i valget.

– Det er i beste fall inkompetanse, sa hun om DeJoys «forestillinger» om at kostnadskuttene ikke ville føre til forsinkelser.

Kostnadskuttene – inkludert kutt på overtid og begrensning av reiser – har ført til forsinkelser i postlevering, inkludert levering av medisin, pensjonskontroll og regninger. Det har gitt anledning til bekymring for valget.

– Kanskje Mr. DeJoy ble advart om at endringene hans ville føre til forsinkelser, men han så bort fra disse advarslene. Eller kanskje det er en langt enklere forklaring, sa Maloney og la til:

– Kanskje gjør Mr. DeJoy bare akkurat som president Trump sa han ønsket på nasjonalt fjernsyn – å bruke blokkering av midler for å rettferdiggjøre omfattende endringer for å svekke poststemmer.

Representant Carolyn B. Maloney, demokrat i New York og styreleder for husets tilsynsutvalg går hardt ut mot postvesenet i USA for de omfattende kostnadskuttene de har gjort før valget. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En annen demokrat var også hard i talen. Representant Gerald Connolly fra Virginia sa:

– Seks uker inn i den komplekse og fryktinngytende nye jobben, midt i en global pandemi og bare uker før et viktig nasjonalt valg der postvesenet vil spille en enestående rolle, kunngjør du en feiende omorganisering som du innrømmer at kan bremse posten, og vil utvilsomt tilvirke usikkerhet og forvirring i posttjenesten og i nabolagene våre over hele Amerika.

– Svindel

Under høring kommer den amerikanske presidenten med en innvending via Twitter, noe han også har uttalt før, at avstemning via post vil føre til svindel:

– Alt det de radikale venstredemokratene prøver med høringer av postvesenet, er å legge skylden på republikanerne for svindelen som vil oppstå på grunn av de 51 millioner stemmesedlene som blir sendt til folk som ikke en gang har bedt dem, skrev han på Twitter.

Presidenten har nemlig flere ganger advart om at stemmegivning via post vil føre til rigget valg og valgfusk. I et intervju med Fox Business Network sa Trump at han ikke støtter økte bevilgninger til det amerikanske postvesenet fordi pengene da vil gå til poststemmer under valget.

Det foreligger ingen bevis som støtter Trumps påstand. Tvert imot anser delstater som har lang erfaring med poststemmer at det er svært trygt. New York Times skriver at delstater som bruker poststemmer ikke har hatt valgfusk.

DeJoy erkjente mandag at han ikke synes at presidentens kommentarer er nyttige.

– Jeg har gitt ord til forskjellige mennesker om at dette ikke er nyttig, sa han som svar på et spørsmål fra Connolly om hvorvidt han hadde vært i kontakt med administrasjonen eller Trump om angrepene hans.

«Grunnløs konspirasjonsteori»

DeJoy var også forventet å fortsette forsvaret av de kostnadsbesparende tiltakene han har iverksatt, og motsi anklagene om at kuttene er ment for å påvirke valget i 2020. Dette gjorde han, med støtte fra flere republikanske representanter.

Representanten James R. Comer fra Kentucky, den øverste republikaneren i komiteen, brukte sin taletid på å anklage demokrater for å ha spredt en «grunnløs konspirasjonsteori om posttjenesten».

Han sa at DeJoy var i god tro da han ville redusere kostnadene og bemerket at han tok ansvar for forsinkelsene.

– Dette er midlertidige voksesmerter, sa han.

– Jeg er skuffet over at den hysteriske vanviddet blir pisket opp av demokratene og deres venner i media, sa Comer, og la til at posttjenesten har mer enn tilstrekkelig kapasitet til å håndtere avstemningen per post.

Samtidig sa representant Jody Hice, republikaner i Georgia, at forsinkelsene kan skyldes pandemien.

«Tar valget på alvor»

Under høringen viser det seg naturligvis at det er stor uenighet mellom republikanerne og demokratene. Samtidig står DeJoy på sitt, og sier forsinkelsene kommer av andre årsaker enn kostnadskutt, og at dette ikke er en konspirasjon for å påvirke poststemmesystemet.

– Det er feilinformasjon.

I sin åpning kritiserer han «den falske fortellingen» om at endringene skal være en plan for å unngå poststemmer.

Postvesenet har advart 46 delstater om at det er en reell fare for at millioner av stemmer ikke vil rekke frem i tide til å bli talt ved presidentvalget, dersom de sendes i siste liten.

Men under høringen forsikrer DeJoy at postvesenet er mer enn kapable til å håndtere valget 2020, og at han tar det svært alvorlig.

Publisert: 24.08.20 kl. 20:51

