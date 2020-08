DRAMATISK: Flere bluss går av ved et politikjøretøy mens demonstranter deltar i en protest mot politiskytingen i Kenosha tirsdag kveld lokal tid. Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

Kenosha-politiskytingen: Utsatte bruken av kroppskamera

Selv om det var full enighet om at politiet i Wisconsin-byen burde bruke kroppskamera, har dette blitt utsatt. Politiskytingen har ført til protester og opptøyer i Kenosha. Tre personer skal være skutt.

Nå nettopp

Da Jacob Blake (29) ble skutt syv ganger i ryggen av politiet på søndag, hadde derfor ikke betjentene på seg kroppskamera. Skytingen ble i stedet filmet av en nabo.

Den nye politiskytingen har utløst protester og demonstrasjoner flere steder i USA. Blake ble skutt mens flere av barna hans satt i bilen han forsøkte å komme seg inn i.

Onsdag skal tre personer ha blitt skutt i Kenosha, og én av dem døde av skadene. Det melder The New York Times.

Det var i 2017 at myndighetene i byen kom til enighet om at bruken av kroppskamera burde implementeres for å ansvarliggjøre politiet og sikre bevis, melder AP.

Skulle innføres i 2022

Etter planen skulle byens myndigheter kjøpe inn kroppskamera i 2022.

– Dette er en tragedie. Men i det minste kan det komme noe godt ut av dette hvis det fører til at Kenosha sier «vi må få kroppskamera på disse politifolkene med en gang», sier Kevin Mathewson til nyhetsbyrået. Han er et tidligere medlem av byrådet i byen.

FAMILIE: Jacob Blake sammen med tremenningen Adria-Joi Watkin i september 2019. Foto: Adria-Joi Watkins / Adria-Joi Watkins

Han tok til orde for at byen skulle anskaffe seg kroppskamera mens han satt i byrået fra 2012 til 2017. Dette skjedde etter en rekke hendelser hvor politiet ble kritisert for å bruke skytevåpen.

Selv om byrådet i 2017 formelt anbefalte bruken av kroppskamera, ble innkjøpene utsatt fordi de ville avvente føderale retningslinjer for bruken, lagringen og arkiveringen av stoffet.

Da disse retningslinjene kom i februar i år, ble det lagt opp til at kameraene skulle kjøpes inn. Men siden det ikke fantes penger i budsjettet ble dette utsatt til 2022.

– Jeg har på følelsen at dette kommer til komme lenger opp på listen på grunn av det som skjer i USA nå for tiden. Kroppskameraer er en nødvendighet. Det er ingen tvil om det, sier Rocco LaMacchia i byrådets offentlige sikkerhetskomité.

«Hendene i været, ikke skyt»

Det har siden søndagens politiskyting vært massive protester i Wisconsin-byen. Natt til onsdag norsk tid ble demonstrasjonene forsøkt slått ned av politiet. Det er innført portforbud i byen, men dette ble brutt i flere timer av sinte demonstranter.

Flere av dem satte seg ned i møte med politiet. Andre hevet knyttnever mens de ropte «hendene i været, ikke skyt». Dernest skal politiet ha respondert med å skyte tåregass eller røykbomber mot demonstrantene.

Det melder avisen Milwaukee Journal Sentinel.

SINNE: Demonstranter skyver på et sikkerhetsgjerde som står rundt rettssalene i Kenosha tirsdag. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Demonstrasjonene skjedde timer etter at Blakes familie gikk ut for å spørre hvordan politiet kunne rettferdiggjøre å skyte ham i ryggen. De opplyste at Blake foreløpig er lam fra livet og ned og at han må gjennom en rekke operasjoner etter å ha blitt skutt flere ganger.

– Hva rettferdiggjorde disse skuddene? Hva rettferdiggjorde å gjøre noe sånt foran mine barnebarn? Hva er det vi driver med, sa faren til til Chicago Sun Times.

Publisert: 26.08.20 kl. 08:51

