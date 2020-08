NTI-KORRUPSJONSADVOKAT: Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj jobber aktivt mot korrupsjon. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Pressesekretær: Russisk opposisjonsleder forgiftet

Pressesekretæren til den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj hevder på Twitter at han har blitt forgiftet.

Navalnyj, en uttalt Putin-kritiker, skal ha begynt å føle seg dårlig da han satt på et fly med selskapet S7 fra Tomsk til Moskva i Russland.

Flyet skal derfor ha foretatt en nødlanding i byen Omsk, som ligger vest i Sibir. Opposisjonslederen ble senere tatt med til et sykehus, ifølge pressesekretæren Kira Yarmash.

– Vi antar at han fikk blandet noe i teen sin, det var det eneste han drakk om morgenen. Legene sa det absorberte raskere på grunn av den varme væsken, skriver hun.

Opplysningene har ikke blitt bekreftet av andre kilder.

Yarmysh har delt løpende hvordan det går med Navalny. Her retweetet av Financial Times Moskva-korrespondent Max Seddon:

Det statseide russiske nyhetsbyrået RIA Novosti skriver at flyplassen i Omsk bekrefter at det ble gjort en mellomlanding på grunn av en syk passasjer. Nyhetsbyrået skriver også at Navalnyj er til behandling på sykehuset.

– Ja, Sibir-flyet 2614 fra Tomsk til Domodedovo landet, en passasjer følte seg dårlig. Ambulanse kom til stedet, sier flyplassens pressetalsperson Galina Gavrish ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Tass skriver videre at han ligger på intensivavdelingen ved et av Omsk-sykehusene, der han gjennomgår alle nødvendige undersøkelser.

