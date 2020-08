Hevder russisk opposisjonsleder er blitt forgiftet

Pressesekretæren til den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) hevder på Twitter at han ligger i koma etter å ha blitt forgiftet. Tilstanden hans er alvorlig, bekrefter lokale myndigheter.

Navalnyj, en uttalt Putin-kritiker, skal ha begynt å føle seg dårlig da han satt på et fly med selskapet S7 fra Tomsk til Moskva i Russland, ifølge hans pressesekretær Kira Yarmash.

Flyet skal derfor ha foretatt en nødlanding i byen Omsk, som ligger vest i Sibir. Opposisjonslederen ble deretter tatt med til et sykehus, ifølge pressesekretæren.

– Vi antar at han fikk blandet noe i teen sin, det var det eneste han drakk om morgenen. Legene sa det absorberte raskere på grunn av den varme væsken, skriver hun.

En lege ved sykehuset hvor den russiske politikeren er innlagt sier det ikke er sikkert om han ble forgiftet, ifølge Reuters. Han sier en av teoriene det jobbes med er om han ble «naturlig forgiftet». Tester pågår.

Det lokale helseministeriet bekrefter torsdag morgen til det statseide russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at tilstanden er alvorlig.

LIKE FØR: En mann, som hevder å være medpassasjer på flyet, la ut dette bildet på sin Instagram-profil før avgang. «God morgen, Aleksej», står det på teksten. Foto: Privat

– Ble veldig dårlig

En person som sier han var medpassasjer på flyet, la før klokken 03 norsk tid ut et bilde av det som skal være Navalnyj på flyplassen før avgang. Der holder han en engangskopp.

Medpassasjeren har skrevet «God morgen, Aleksej» på bildet.

Tre timer senere skriver medpassasjeren på Instagram:

«Tok fly med Aleksej Navalnij til Moskva. I starten av turen gikk han på toalettet og kom ikke tilbake. Han ble veldig dårlig, «det ble pumpet ut», og fortsatt skriker han av smerte. Er ikke mulig å si akkurat hva det er med han. Nå har vi stoppet i Omsk, og nødhjelp har kommet. Og sånn kom jeg midt i eventyret.»

Han har også delt en video fra innsiden av flyet der man kan høre en mann skrike.

Bevisstløs

Ved 07.40-tiden skriver Yarmash at politiet er tilkalt til sykehuset. Navalnyj skal være innlagt på intensivavdelingen. Ifølge pressesekretæren er han bevisstløs og tilkoblet respirator.

– Intensiven er full av politifolk. De prøver å få en forklaring fra legen. Legen så meg på avstand i korridoren, sa at «noen ting er fortrolige» og tok politiet til et annet rom, skriver hun på Twitter.

Omkring klokken 10 opplyser hun at etterforskningskomitéen har ankommet sykehuser. Hun forteller at de ennå venter på testresultatene.

– Legens unnvikende reaksjon bekrefter bare at dette er forgiftning. For bare to timer siden var de klare til å dele all informasjon, og nå trekker de ut tiden og forteller ikke om hva de vet, skriver hun på Twitter.

Legene ved sykehuset møtte pressen og bekreftet at tilstanden er alvorlig, men stabil.

– Vi vurderer nå flere ulike diagnoser, men har ikke konkludert, sier viseadministrerende lege.

Flytrafikkdata fra Flightradar bekrefter opplysningene om at fly 2614 fra S7 ble omdirigert til Omsk etter opprinnelig å ha tatt av fra Tomsk. Flyet er torsdag morgen ved 07.50-tiden i luften mellom Omsk og Moskva.

Sanitetsdepartementet i Tomsk-regionen sier til det russiske nyhetsbyrået TASS at de vil gjøre undersøkelser etter anklagene om forgiftning.

Flyplass bekrefter mellomlanding

RIA Novosti skriver at flyplassen i Omsk bekrefter at det ble gjort en mellomlanding på grunn av en syk passasjer.

– Ja, Sibir-flyet 2614 fra Tomsk til Domodedovo landet, en passasjer følte seg dårlig. Ambulanse kom til stedet, sier flyplassens pressetalsperson Galina Gavrish ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Tass skriver videre at han ligger på intensivavdelingen ved et av Omsk-sykehusene, der han gjennomgår alle nødvendige undersøkelser.

PÅGREPET I FJOR: Under demonstrasjoner i Moskva i 2019 til støtte for en fengslet gravejournalist ble Navalnyj pågrepet av politiet. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

– Har åpenbart skjedd igjen

Pressesekretæren fortsetter med å vise til en hendelse for ett år siden, da Navalnyj ble lagt inn på sykehuset etter å ha fått en akutt allergisk reaksjon.

En lege sa senere at symptomene kunne indikere at opposisjonslederen hadde blitt forgiftet, ifølge The Guardian.

– Det samme har åpenbart skjedd igjen, skriver Yarmash på Twitter etter hendelsen torsdag.

Sykehusinnleggelsen skjedde mens Navalnyj satt fengslet i 30 dager, etter å ha blitt arrestert for å ha oppfordret folk til å delta i protester mot regimet.

Regimekritikere har senere hevdet at han ble forgiftet i fengsel.

Kjemper mot korrupsjon i Russland

Navalnyj har ved en rekke anledninger gått hardt ut mot Russlands sittende president Vladimir Putin og hans politiske allierte, blant annet i en 2017-rapport som adresserte politisk korrupsjon.

Hans organisasjon, Fondet for bekjempelse av korrupsjon, er registrert av Justisministeriet som såkalt «utenlandsk agent», skriver RIA Novosti. Det ble i 2012 innført en ny lov som gjør at frivillige organisasjoner som finansieres fra utlandet, blir stemplet som «utenlandsk agent». Dette har blant annet rammet norske Bellona.

I forbindelse med folkeavstemningen over en ny grunnlov tidligere i sommer, oppfordret opposisjonslederen det russiske folket til å boikotte valget. 77,9 prosent stemte ja til endringene, mens 21,2 prosent stemte nei.

Grunnlovsendringen innebærer at Putin potensielt kan bli sittende ved makten frem til 2039. Folkeavstemningen betydde ingenting formelt, men har stor symbolverdi for Putin.

– Resultatene av avstemningen er falske og en stor løgn. Det har ingenting med hva det russiske folk mener, sa Navalnyj på sin egen youtube-kanal.

