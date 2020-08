Putin-kritiker ankommer sykehus i Berlin etter mistenkt forgiftning

Flyet med den alvorlig syke russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) har landet i Berlin. Politikerens egen lege mener myndighetene bevisst holdt han igjen for at giften skal forsvinne fra blodomløpet.

Ambulanser med politieskorte har fraktet Navalnyj fra flyplassen til sykehuset.

Flere ambulanser, sivile politibiler og en brannbil ankom sykehuset Charité klokken 10.20. Det er stort sikkerhetsoppbud ved sykehuset lørdag formiddag.

En ambulanse har parkert delvis skjult bak en søyle. Det er usikkert hvilken ambulanse som frakter Aleksej Navalnyj.

Opposisjonslederen landet ifølge Flightradar24 klokken 08.46 ved Berlin–Tegel internasjonale lufthavn. Det bekrefter også hans pressesekretær Kira Yarmash på Twitter.

Han har blitt fraktet med ambulansefly fra den russiske byen Omsk i Sibir.

fullskjerm neste STÅR VAKT: Politi venter utenfor Charité-sykehuset i Berlin, i det Navalnyj ankommer Tyskland og sykehuset.

Aleksej Navalnyj, som er en profilert kritiker av den russiske presidenten Vladimir Putin, skulle egentlig lande på flyplassen Berlin-Schönefeld sør for den tyske hovedstaden. I stedet landet han på en flyplass nord for byen, som ligger nærmere sykehuset hvor han skal behandles.

Nå har han ankommet universitetssykehuset Charité i Berlin, hvor han skal undersøkes for mistenkt forgiftning.

Flyet tok av fra flyplassen i Omsk klokken 04.00 norsk tid. Navalnyjs kone Julia skal også ha vært om bord.

ESKORTERES: Et stort følge bestående av flere ambulanser, politibiler og en brannbil ankom Charité-sykehuset i Berlin lørdag formiddag. Det antas at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj var i en av ambulansene. Foto: CHRISTIAN MANG / X03862

Ifølge den slovensk-tyske aktivisten Jaka Bizilj, skal tilstanden til Navalnyj være stabil, skriver Bild.

– Tilstanden hans var stabil om bord og etter landing, sier Bizilj. Han er leder for organisasjonen Cinema for Peace, som organiserte arbeidet med å få fløyet Navalnyj til Berlin.

– Utsatt på kunstig vis

Navalnyj har vært i koma siden torsdag, da han ble syk om bord i et annet fly. Politikerens støttespillere hevdet tidlig at det måtte være snakk om forgiftning.

Samarbeidspartnere rundt politikeren har siden torsdag bedt om å få han fraktet til utlandet for behandling.

De har ifølge Reuters vært bekymret for dårlig utstyr ved sykehuset i Omsk, mens hans personlige lege også har gått ut mot sykehusets offisielle diagnoser.

fullskjerm neste PÅ BAKKEN: Aleksej Navalnyj skal lørdag formiddag fraktes videre til Charité-sykehuset.

Navalnyjs personlige lege, Anastasia Vasiljeva, sa i et intervju fredag at hun trodde myndighetene har forsøkt å holde ham igjen lenge nok til at giften hun mener han er gitt, skulle forsvinne helt fra blodomløpet og bli umulig å identifisere, skriver New York Times.

– De har utsatt dette på kunstig vis, så man ikke skal finne giftstoffer i blodet hans, hevder hun.

Sykehuset i Omsk sier imidlertid at testresultater ikke støtter opp om det. Doktor Aleksandr Murakhovskyj ved sykehuset mener Navalnyj har fått en reaksjon som følge av lavt blodsukker. Det er ikke Vasiljeva enig i.

les også Bakgrunn: Russisk opposisjonsleder kjemper for livet – medarbeider hevder han ble forgiftet

– Dette er ikke en diagnose. Hvis problemet gjaldt stoffskifte, ville han ikke havnet i koma eller på respirator, sier hun.

Et tysk legeteam fra flyet som lørdag fraktet han til Berlin, fikk etter hvert undersøkt Navalnyj. De konkluderte med at tilstanden hans var god nok til at han kunne flyttes.

fullskjerm neste BLIR BÅRET: Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble fraktet av ambulansepersonell i Omsk lørdag morgen lokal tid.

les også Navalnyj får likevel forlate Russland

Mistenker forgiftning

Aleksej Navalnyj, som er mest kjent som korrupsjonsjeger og en av president Vladimir Putins argeste kritikere, har siden torsdag ligget livstruende syk og i koma etter det som kan være en forgiftning.

Støttespillerne hans mener han må ha fått i seg gift da han drakk en kopp te på flyplassen i byen Tomsk i Sibir før han satte seg på flyet til Moskva torsdag morgen.

De anklager også Kreml for å stå bak forgiftningen og forsinkelsen med å overføre Navalnyj til Tyskland.

Det tyske ambulanseflyet som lørdag fraktet Navalnyj til Berlin for behandling ved det velrenommerte Charité-sykehuset, sto klart på flyplassen i byen Omsk i Sibir allerede fredag.

Russiske myndigheter tillot først ikke Navalnyj å reise. Det begrunnet de med at helsetilstanden hans har vært for dårlig.

les også Slik ble han Putins verste fiende

EU: – Svært bekymret

Både Frankrike og Tyskland har tilbudt seg å hjelpe Navalnyj. EU-kommisjonen ba fredag russiske myndigheter tillate behandling av den russiske opposisjonspolitikeren i Tyskland.

SYK: Aleksej Navalnyj er russisk opposisjonspolitiker og en av Vladimir Putins største kritikere. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

– Vi er svært bekymret for Aleksej Navalnyjs helse etter den mulige forgiftningen, uttalte EUs utenrikspolitiske talsperson Nabila Massrali.

EU krever også at saken skal etterforskeres nærmere.

– Vi forventer en rask, uavhengig og transparent etterforskning. Hvis det blir bekreftet, må de ansvarlige stilles til ansvar, sa hun.

