PÅGREPET: Paul Hansen hos politiet i Minsk. Foto: DN

Svensk fotograf pågrepet og utvist fra Hviterussland

Politiet i Hviterussland har slått til mot utenlandske journalister. Blant dem som ble pågrepet og utvist fra landet var den svenske fotografen Paul Hansen. – De vil gjøre folk døve og blinde for det som skjer i landet, sier han til VG.

Nå nettopp

– Jeg har nettopp landet i Stockholm, og det kjennes fint å være hjemme igjen. Men jeg er veldig sur og opprørt over måten den hviterussiske regjeringen behandler sine journalister på, sier Hansen til VG.

– Det de gjorde var en måte å trakassere journalister for å gjøre folk døve og blinde for det som skjer i landet, fortsetter fotografen, som jobber for den svenske avisen Dagens Nyheter.

Det er fortsatt en svært spent situasjon i Hviterussland, der opposisjonen og store folkemengder krever at president Aleksandr Lukasjenko, som har styrt Hviterussland med jernhånd i 26 år, skal gå av etter anklager om valgfusk.

Minst 7000 mennesker ble pågrepet da opprørspoliti gikk løs på fredelige demonstranter i dagene etter valget, og de fortalte VG om utbredt politivold mens de satt varetektsfengslet.

PRISBELØNT: Paul Hansen har vunnet flere priser for sin fotojournalistikk fra krigs- og konfliktområder. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hadde ikke akkreditering

Fotograf Paul Hansen hadde reist inn til Hviterussland sammen med journalistkollega Mattias Carlsson, som forlot landet dagen før fotografen ble pågrepet.

Da de skulle søke om akkreditering fikk de opplyst at det ikke var mulig å sende inn en søknad «grunnet tekniske problemer».

– Vi valgte å reise likevel, for det var den eneste måten å rapportere på. Vi visste at det var en fare for å bli pågrepet av sikkerhetstjenesten eller politiet, men det gikk an å jobbe dersom man holdt en lav profil når man gjorde intervjuer ute i felt, sier Carlsson til VG.

– Dette var et bevisst angrep på journalister, for å få dem bort fra landet så de kan stramme grepet. Jeg tenker på de lokale hviterussiske journalistene, som ikke har noe annet land de kan dra til når politiet slår til mot dem, fortsetter han.

ERFAREN: Paul Hansen har dekket krigs- og konfliktområder i mange år for Dagens Nyheter. Her blir han behandlet etter å ha blitt skutt på i felt i Irak. Foto: Harald Henden

Hansen ble sittende på en politistasjon i byen i omkring fire timer fra 18-tiden torsdag kveld. Da han ble sluppet fri var det fortsatt et titalls journalister på stasjonen.

Hansen forteller til Dagens Nyheter at flere journalister ble forsøkt tvunget til å åpne mobiltelefonene sine, men at alle motsatte seg det.

Ifølge den uavhengige hviterussiske nyhetssiden tut.by ble opptil 50 journalister pågrepet i løpet av torsdagskvelden, mange av dem utenlandske. Ifølge samme nyhetsside blir Hansen nå utestengt fra Hviterussland i fem år, skriver NTB.

PÅ SYKEHUSET I IRAK: Paul Hansen på sykehuset der de fjernet kulen han hadde i ryggen. Foto: Harald Henden

Skutt i ryggen av IS

Hansen er en svært erfaren fotograf, som har jobbet i en rekke krigs- og konfliktområder. I 2013 vant han World Press Photo for et fotografi av begravelsen av to palestinske barn drept under et israelsk luftangrep.

Høsten 2016 ble fotografen truffet av to kuler fra en snikskytter fra IS, da han sammen med VG dekket den kurdiske Peshmerga-styrkens angrep på byen Bashiqa, som terrorhæren da styrte.

Den ene kulen traff fotografen i hjelmen, men den andre gikk inn under den skuddsikre vesten og satte seg fast i ryggen.

Publisert: 28.08.20 kl. 10:47

