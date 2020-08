EN PERSONLIG TALE: Joe Bidens kone, Jill Biden, holdt talen sin på videolink fra et klasserom der hun tidligere har undervist ved Brandywine High School i delstaten Delaware i USA. Foto: Reuters

Kan bli USAs neste førstedame – roses av Trump-venn

Kona til den demokratiske presidentkandidaten roses av den republikanske senatoren Lindsey Graham etter nattens tale under Demokratenes landsmøte.

Jill Biden holdt en støttende tale for sin ektemann under demokratens landsmøte natt til onsdag.

Hun pekte blant annet på at utdanningssektorens utfordringer og forsøkte å overbevise om at hennes ektemann er klar for å ta jobben som president.

– Hvis vi lar Joe ta over denne nasjonen, vil han gjøre for din familie som han gjorde for vår. Bringe oss sammen og gjøre oss hele, sa hun blant annet ifølge New York Times.

Senator og republikaner Lindsey Graham, som har vært en venn av Biden-familien, roser Jill Biden for talen hennes.

Graham var blant pådriverne for en etterforskning av Hunter Bidens virksomhet i Ukraina, en sak Trump senere ble stilt til riksrett for.

– Jill Biden gjorde en veldig god jobb for å representere seg selv og Joe Biden og sakene de tror på. Hun er en enestående kvinne som har gjort mye betydningsfullt, skriver Graham på Twitter.

TRUMPS STØTTESPILLER: USAs president Donald Trump, her sammen med den republikanske senatoren Lindsey Graham. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Da Huffington Post i 2015 fulgte Graham, som da var presidentkandidat for Det republikanske partiet, beskrev han Joe Biden som «en så god mann som Gud noensinne har skapt».

Han har også tidligere beskrevet et nært vennskap med Biden.

I 2019 snudde Graham seg imidlertid mot Biden-familien, da han sammen med Republikanerne krevde at Joe Bidens sønn måtte undersøkes etter korrupsjonsanklager.

