MISTET MANGE: Her sørger to spanske helsearbeidere. I Spania har 63 helsearbeidere smittet av coronaviruset mistet livet. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Over 7000 corona-dødsfall blant helsearbeidere: – En skandale

Siden coronapandemien startet har mer enn 1300 helsearbeidere i Mexico mistet livet etter å ha blitt smittet. I verden er det totale tallet over 7000.

Det opplyste Amnesty International torsdag.

– At over 7000 har mistet livet mens de har forsøkt å redde andre er en krise i en svimlende skala. Alle helsearbeidere har rett til å være trygge på jobb, og det er en skandale at så mange må betale den ultimate prisen, sier Steve Cockburn i menneskerettighetsorganisasjonen.

Ifølge nyhetsbyrået AFP mener Amnesty det er stor sannsynlighet for store mørketall.

– Det må et globalt samarbeid til for å sørge for at de har tilstrekkelig smittevernutstyr, så de kan fortsette sin viktige jobb uten å risikere sitt eget liv, mener Cockburn.

Her har helsearbeidere mistet livet: Mexico: 1320 USA: 1077 Russland: 742 Storbritannia: 649 Brasil: 634 India: 573 Sør-Afrika: 240 Italia: 188 Peru: 183 Iran: 164 Italia: 159 Egypt: 159 Bolivia: 130 Nicaragua: 104 Algerie: 84 Ecuador: 83 Kirgisistan: 71 Spania: 63 Indonesia: 61 Guatemala: 47 Venezuela: 46 Colombia: 45 Tyrkia: 41 Moldova: 41 Filippinene: 34 Kina: 29 Ukraina: 29 Frankrike: 27 Hviterussland: 27 Chile: 25 Tyskland: 23 Argentina: 19 Jemen: 19 Bangladesh: 19 Pakistan: 18 Canada: 17 Den dominikanske republikk: 16 Serbia: 11 Kasakhstan: 8 Ghana: 6 Nigeria: 5 Afghanistan: 4 Emiratene: 4 Irak: 4 Belgia: 3 Irland: 3 Marokko: 3 Panama: 3 Polen: 2 Bosnia-Hercegovina: 2 Thailand: 2 Tadsjikistan: 2 Malaysia: 2 Kamerun: 2 Kuwait: 2 Sverige: 1 Østerrike: 1 Tsjekkia: 1 Ungarn: 1 Kosovo: 1 Bulgaria: 1 Montenegro: 1 Hellas: 1 Oman: 1 Israel: 1 Saudi-Arabia: 1 Zimbabwe: 1 Mauritius: 1 Australia: 1 Uruguay: 1 Paraguay: 1 Guyana: 1 Bahamas: 1 Kilde: Amnesty Vis mer

Hardest rammet er Mexico, USA, Russland, Storbritannia, Brasil og India. Kun Mexico og USA har over 1000 dødsfall blant helsearbeidere.

– Selv mange måneder inn i pandemien dør forferdelige mange helsearbeidere i land som Mexico, Brasil og USA, mens den raske spredningen i Sør-Afrika og India viser at myndighetene må handle, sier Cockburn.

I Skandinavia er det kun registrert ett dødsfall blant helsearbeidere. Det er registrert i Sverige.

Fredag morgen var totalt 65.816 personer bekreftet døde med coronaviruset i Mexico:

Amnesty hadde en lignende rapport i midten av juli. På det tidspunktet hadde de registrert 3000 dødsfall blant helsearbeidere. Organisasjonen påpeker at den bratte økningen også skyldes nye datakilder, samtidig som de understreker at de forskjellige landene teller på forskjellige måter og har forskjellig definisjoner på helsearbeidere.

– Under pandemien har myndighetene hyllet helsearbeiderne som helter, men det bør ringe noen bjeller når så mange dør på grunn av manglende smittevernutstyr, mener Cockburn.

– Vi ber myndighetene ta umiddelbare grep for å beskytte livene til helsearbeiderne, og samtidig å øke tilførselen av smittevernutstyr. De må høre på helsearbeiderne som snakker om sine arbeidsforhold.

På verdensbasis er det natt til fredag registrert over 865.000 dødsfall relatert til coronaviruset, mens det er registrert over 26 millioner smittetilfeller, viser VGs oversikt.

Publisert: 04.09.20 kl. 04:33

