fullskjerm neste Bill Nichols, 84, gjør det han kan for å hindre flammene i å nå huset sitt i Vacaville i delstaten California.

Skogbranninferno i California: Tusenvis evakueres

Nesten 40 skogbranner raser nå i California. Et grått røykteppe ligger over San Francisco, og tusenvis av mennesker i regionen har fått ordre om å evakuere.

NTB-AP

– Gjennom hele California sliter vi med bemanningen på grunn av brannene, sier talsperson for brannvesenet i delstaten, Will Powers.

Delstatens organ for skogforvaltning og skogbrannbeskyttelse opplyser at brannene er ekstreme og en utfordring å håndtere for brannmannskapene. Flere titalls branner herjer nå i området rundt San Francisco Bay Area og ellers i delstaten.

Blant annet er byen Vacaville og området utenfor Palo Alto hardt rammet, samt regionene Napa, Sonoma, Monterey, San Mateo og Santa Cruz.

Det brenner også langs nordkysten og i de sørlige delene av California.

Guvernør Gavin Newsom erklærte tirsdag unntakstilstand i hele California, som har vært rammet av hetebølger de siste ukene. Mange av brannene er forårsaket av lynnedslag og sprer seg hurtig gjennom det tørre kuperte landskapet.

