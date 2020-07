BLE DREPT: Wilma Andersson (17) forsvant fra Uddevalla i november. Ekskjæresten er funnet skyldig i drapet. Foto: Privat

Wilma (17) ble drept: Ekskjæresten (23) kan få livstid i fengsel

For en måned siden ble Tishko Ahmed (23) dømt for drapet på Wilma Andersson (17). Onsdag ble han kjent strafferettslig tilregnelig.

Tishko Ahmed (23) ble i mai tiltalt for drapet på ekskjæresten Wilma Andersson (17). Den 17. juni ble han dømt for drap og likskjending, og det ble bestemt at han skulle gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse.

Onsdag ble han kjent strafferettslig tilregnelig. 23-åringen begikk ikke handlingen under påvirkning av en alvorlig psykisk lidelse, konkluderer rettsmedisineren i en uttalelse lagt frem i Uddevalla tingrett.

Tishko Ahmed risikerer nå livstid i fengsel for drapet, noe aktor Jim Westerberg krevde under hovedforhandlingene av rettssaken i Uddevalla tingrett i juni, skriver Aftonbladet.

– Han viser ingen anger. Det er viktig å trekke frem, sa aktor Westerberg under hovedforhandlingene.

Wilma forsvant i Uddevalla i november i fjor. Politiet mente tidlig at hun var utsatt for noe kriminelt.

Da det det kjent at politiet hadde funnet en kroppsdel som tilhørte Wilma, ble det også utelukket at hun kunne bli funnet i live. Kort tid senere ble Wilmas ekskjæreste pågrepet, mistenkt for drap.

I drapssaken har det ikke vært mulig for rettsmedisinerne å avgjøre en dødsårsak, på grunn av at kun én kroppsdel er funnet.

Det ble likevel funnet spor av blod i leiligheten og fotavtrykk fra Tishko Ahmed som plasserer ham på åstedet. Han var også den siste som så Wilma i live, og har ikke gitt en pålitelig forklaring på hva som skjedde, ifølge Aftonbladet.

– Han trodde hun var Satan

Aftonbladet skrev i mai om hvordan flere personer vitnet om at 23-åringen oppførte seg rart i forkant av drapet.

Et vitne beskrev hvordan Tishko Ahmed personlighet hadde forandret seg, og at han uttrykte rare tanker om Wilma.

– Han trodde hun var Satan og samarbeidet med demokratene mot Trump, har vitnet fortalt.

Et annet vitne fortalte politiet hvordan ekskjæresten tidligere hadde vært voldelig mot Wilma, og blant annet ved å presse hånden eller en pute mot ansiktet hennes.

Flere vitner forteller at mannen var sjalu på den 17 år gamle jenta. Han skal ha tvunget henne til å ha en GPS-overvåkningsapp installert på telefonen, slik at han kunne følge hvert skritt hun tok. Motivet for drapet skal ha vært at hun ønsket å forlate ham og/eller sjalusi.

