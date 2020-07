STOR UENIGHET: Spanske myndigheter protesterer mot at flere land denne uken har innført reiserestriksjoner mot Spania. I går var det trangt om plassen på Magaluf beach på Mallorca. Foto: ENRIQUE CALVO / REUTERS

Ordkrig om spanske reiserestriksjoner

Spanske myndigheter kjemper nå med nebb og klør mot reiserestriksjonene som lammer turistindustrien. Likevel stenger land etter land for Spania-reiser.

Det var nok et slag mot turistindustrien da også Tyskland annonserte ferske reiserestriksjoner mot Spania tirsdag.

Tross en kamp på flere fronter for å holde strømmen med turister gående, har spanske myndigheter denne uken blitt møtt med det ene negative reiserådet etter det andre. Også fra norske myndigheter.

– Spania risikerer en ny omdømmekrise, skriver storavisen ElPais.

Det største slaget var at britene på mandag fjernet Spania fra listen over karantenefrie «grønne» land. Ifølge La Vanguardia hadde den spanske regjeringen i flere dager prøvd å få britene til å endre mening ved å legge frem ulike tall – uten å lykkes.

– Vi snakker med de britiske myndighetene for å få bukt med en feilaktig avgjørelse, sier den spanske statsministeren Pedro Sánches til TV-kanalen Telecinco.

– Drastisk og unødvendig

Også overfor norske myndigheter lobbes det nå fra spansk side. Det bekrefter det spanske utenriksdepartementet overfor VG.

– Spania er et trygt land, understreker de i en e-post til VG.

Men det er neppe de norske restriksjonene som rammer spanjolene hardest. Ifølge tall El Pais har hentet inn sto briter for 22 prosent av de utenlandske besøkende til Spania i juli og august i fjor sommer, etterfulgt av 17 prosent franskmenn og 12 prosent tyskere.

Costa del sol, på sørkysten ved Málaga, er sammen med øygruppene Balearene og Kanariøyene et av områdene som vil rammes hardt av britenes fravær.

– Det er et drastisk, unødvendig og overdrevent tiltak som kommer til å påvirke oss sterkt, sier leder Manuel Villfaina i Association of Beach Entrepreneurs, som representerer 300 strandbarer i Costa del Sol, til El Pais.

Den spanske statsministeren kaller britenes beslutning om å innføre reiserestriksjoner for Spania «en feil» – og påpeker at det blir feil å se landet som en helhet når 64,5 prosent av nye tilfeller er registrert i bare to regioner.

– I størstedelen av Spania er insidensen (altså antall smittede per 100.000 innbyggere journ.anm.) veldig lav, faktisk lavere enn i Storbritannia, sier Sánches.

Til info: Storbritannia ligger ifølge ferske tall fra ECDC på 15,0. Hele elleve spanske regioner ligger lavere enn det, ifølge spanske helsemyndigheter . Spania har fortsatt en klart stigende smittetrend, ifølge VGs tallspesial

Britiske myndigheter er imidlertid ikke enig i situasjonsforståelsen. Statsminister Boris Johnsen forsvarte Spania-avgjørelsen tirsdag.

– Vi må ha rask og tydelig handling når vi ser at risikoen er i ferd med å boble opp. Og la oss være helt klare på hva som skjer i Europa og blant noen av våre europeiske venner: Jeg er redd du noen steder er i ferd med å se en tegn på en andre bølge av pandemien, sier Johnson.

Store variasjoner i Spania-rådene

Mens norske myndigheter har farget hele Spania «rødt» og vil ha ti dagers karantene, mener danske myndigheter at Spania fortsatt skal være «grønt» og karantenefritt.

Storbritannia har gått for en streng linje: 14 dager karantene for alle Spania-reisende. Ifølge The Telegraph blir det ti dager hvis du tester negativ på dag åtte.

Tyskland advarer bare mot reiser til deler av Spania: De hardest rammede regionene Aragon, Catalonia og Navarre.

Belgia har faktisk forbudt reiser til provinsene Lleida i Catalonia og Huesca i Aragon.

Nederland advarer turister mot å dra til Barcelona og Segrià (Lleida og omegn).

Men selv de hardest rammede regionene – Aragón og Catalonia, som står for 64 prosent av all ny smitte de siste to ukene – protesterer på det sterkeste mot restriksjonene.

Mayte Pérez fra de lokale myndighetene i Aragón sier tirsdag at hun vil sende en klage til den spanske utenriksministeren for «diskriminerende behandling, skriver den spanske avisen Heraldo. Målet er at utenriksministeren skal gå i dialog med belgiske og tyske myndigheter for å «forklare» statistikken – og hvor store deler av Aragon som er trygg.

Lokale myndigheter i Catalonia har også gått ut og sagt at de store turistområder som Costa Brava, Costa Daurada og de katalanske Pyreneene er trygge – og at de er uenige i reiserestriksjoner dit.

– Catalonia er et ansvarlig turistmål og vi iverksetter alle nødvendige tiltak og følger internasjonale retningslinjer for å begrense spredningen av covid-19, sier den katalanske lederen Quim Torra i en pressemelding.

