Foto: Tyler LaRiviere / Chicago Sun-Times

Skyting utenfor begravelsesbyrå i Chicago – minst 14 såret

Deltakere i en begravelse ble tirsdag kveld skutt på fra en bil utenfor et begravelsesbyrå i Chicago. Flere åpnet ild tilbake, og minst 14 personer er fraktet til sykehus.

Oppdatert nå nettopp

Sørgende som forlot en begravelse i nabolaget Gresham sør i Chicago tirsdag, ble tirsdag beskutt utenfor et begravelsesbyrå, skriver nyhetsbyrået AP.

Minst 14 personer er innlagt på sykehus, og flere skal ifølge brannvesenet i byen være alvorlig eller kritisk skadet.

Ifølge Eric Carter ved Chicago-politiet, kom skuddene fra en sort SUV som kjørte forbi. Flere av begravelsesgjestene skjøt tilbake mot bilen, som senere krasjet. Menneskene i den flyktet videre til fots.

Én person er så langt pågrepet etter skytingen, men politiet understreker at de jobber med å finne ut av hvor mange som deltok i skuddvekslingen.

– Vi trodde det var en krig her ute

Anita Geder og Kenneth Hughes bor like ved åstedet for skytingen, og forteller til Chicago Sun Times at de var hjemme og så på TV da de hørte skudd.

– Vi gikk ut på gaten og alt vi så var kropper som lå overalt, sier Geder til avisen og fortsetter:

– Vi trodde det var en krig her ute. All denne skytingen som skjer her er latterlig, det må ta en slutt.

Sender føderale styrker

Skyteepisoden kommer like etter at amerikanske myndigheter kunngjorde at de planlegger å sende føderale sikkerhetsstyrker til Chicago etter svært mange drap den siste tiden.

Ifølge Chicago Sun Times er 157 personer skutt i byen den siste uken, 21 av dem med et dødelig utfall.

Borgermester Lori Lighfoot, som er svært skeptisk til de føderale styrkene, sa tirsdag at de vil jobbe sammen med de føderale agentene for å forhindre kriminalitet, skriver AP.

Trump har tidligere sendt føderale sikkerhetsstyrker til Portland i Oregon, der det har vært flere demonstrasjoner siden afrikansk-amerikanske George Floyd ble drept av politiet i slutten av mai.

Publisert: 22.07.20 kl. 04:17 Oppdatert: 22.07.20 kl. 04:37

