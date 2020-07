ARBEIDSLEDIG: Restauranten hvor Rafael Arias jobbet før pandemien, har vært stengt i fire måneder. Nå leter han desperat etter ny jobb. Foto: Jason Henry / VG

Blir kastet ut av hjemmet sitt om to uker

SAN FRANCISCO (VG) Eksperter frykter en bølge av hjemløse i USA. Rafael Arias mistet først jobben, så ble han alvorlig syk av coronaviruset, og nå må han finne et nytt sted å bo.

Linn Kongsli Hillestad

Thomas Nilsson (foto)

Jason Henry (foto)

Søndag 22. mars, en uke etter at han var blitt permittert fra jobben som ryddehjelp på en restaurant, kjente Rafael Arias (42) at noe ikke var som det skulle.

Det begynte med at han ikke hadde matlyst. Da han skulle legge seg, hadde han vondt i hodet og fikk ikke sove, og de neste dagene følte han seg stadig verre.

Høy feber. Smerter i ryggen. Røde øyne.

– Jeg klarte ikke engang å åpne en vannflaske, sier han.



Ingen forsikring

42-åringen er opprinnelig fra Mexico. Han har bodd i USA i 13 år, men har ingen helseforsikring. Hjemme, alene, prøvde han å lindre symptomene ved å ta smertestillende tabletter og dusje i vekselvis varmt og kaldt vann.

– Jeg hadde en fryktelig hodepine, det er vanskelig å beskrive, det var nesten som om det var små ormer som kravlet rundt inne i hjernen min, sier Arias.

Han beskriver hvordan han svettet og hallusinerte. Til slutt ringte han 911. Han hadde allerede testet seg for viruset på en gratisklinikk, men ikke fått svar. Ambulansepersonalet sa de kunne ta ham med til sykehuset, men at det trolig ikke var så mye de kunne gjøre for ham der.

ALVORLIG SYK: I dette rommet tilbrakte Rafael Arias mesteparten av tiden da Covid-symptomene var på sitt verste. Han klarte ikke å spise eller sove på en uke. Foto: Jason Henry / VG

Han valgte å vente hjemme.

– Jeg husker at jeg gikk inn igjen på rommet og la meg på sengen. Jeg la et bilde av foreldrene mine mot brystet og tenkte «jeg er klar for å dø». Jeg klarte ikke å puste, sier Arias.

Han henter en bunke med papirer og finner frem det positive resultatet på Covid-testen og et avskjedsbrev han skrev til familien da det så mørkest ut. Der ber han dem ta vare på den 14 år gamle sønnen hans, som bor i Mexico sammen med moren.

– Jeg husker knapt at jeg skrev det brevet, sier han stille.



fullskjerm neste MOR OG FAR: Arias fant trøst i bildet av foreldrene da han var på sitt dårligste.

Millioner uten jobb

Dagen etter at han trodde han skulle dø, klarte Arias å komme seg til en legeklinikk, hvor han fikk oksygen og medisiner. Etter dette begynte det å snu. Han fikk i seg litt mat og vann, sov et par timer.

Dag for dag ble han bedre, men historien skulle ikke slutte der.

Kort tid etter at Arias ble frisk igjen, ble huset hvor han leier et rom, lagt ut for salg. Fortsatt medtatt etter sykdommen, måtte han prøve å finne både en ny jobb – og et nytt sted å bo.

– Det er vanskelig. Det er nesten bare matbutikker som er åpne, og det er mange som er arbeidsledige nå, så det er veldig mange søkere, sier han.

Ifølge de siste offisielle tallene er 17,8 millioner registrert uten arbeid i USA. Det gir en arbeidsledighet på 11,1 prosent, opp fra 3,5 prosent i februar. Forrige uke kom det inn 1,4 millioner nye søknader om ledighetstrygd. Det er syttende uken på rad at antall søknader overstiger en million.

Samtidig har flere delstater begynt å stenge ned igjen på grunn av sterk økning i smitten, noe som gjør de økonomiske utsiktene i landet høyst usikre.

Før pandemien var økonomien regnet som ett av president Donald Trumps sterkeste kort i det kommende presidentvalget. Nå viser flere meningsmålinger at presidenten begynner å miste forspranget til utfordrer Joe Biden i den økonomiske politikken, skriver Forbes.

Denne måneden har Biden lansert flere økonomiske planer. Han vil blant annet investere 300 milliarder dollar i forskning og utvikling og 400 milliarder dollar på føderale anskaffelser av amerikanske produkter. I tillegg vil han bruke to billioner dollar på grønn omstilling.

President Trump har på sin side ennå ikke lansert noen ny økonomisk agenda før valget, ifølge CNBC.

MANGE HJEMLØSE: Det var registrert over 151.000 hjemløse i California i fjor. Nå fryktes det at langt flere kan bli tvunget ut på gaten som følge av pandemien. Foto: Thomas Nilsson / VG

Dystre spådommer

Den økende arbeidsledigheten kan føre til at langt flere amerikanere blir hjemløse, ifølge Emily Benfer, gjesteprofessor ved Columbia University.

– Mellom 20 og 28 millioner mennesker står i fare for å bli kastet ut av hjemmene sine i perioden frem til september, sa hun til CNBC 11. juli.

Flere delstater har innført utkastelsesforbud, men mange utløper i sommer, og flere steder er det begrensninger.

Økonomiprofessor Brendan O’Flaherty ved Columbia University anslo i vår at antall hjemløse i USA kan øke med så mye som 40 prosent i 2020.

– Situasjonen ser ganske lik ut i dag, men det er mange usikkerhetsfaktorer, blant annet hvordan viruset sprer seg, sier O’Flaherty til VG.

I California har de lenge slitt med store problemer med hjemløshet. Nesten en tredjedel av USAs 500 000 hjemløse holder til i delstaten. I noen av områdene rundt San Francisco, USAs dyreste by, har økningen vært på bortimot 50 prosent de siste to årene.

Utenfor rådhuset i byen har de nå satt opp en provisorisk teltleir for å hjelpe de uten hjem å finne ly under pandemien. Teltplassene er markert med hvite firkanter malt på bakken, for å sikre nok avstand mellom teltene.

HOLDER AVSTAND: I denne teltleiren utenfor rådhuset i San Francisco sørger de for god plass mellom teltene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fant datteren i teltleir

– Er det ikke flott at de har dette stedet? sier Ron Canter.

Han har nettopp funnet igjen datteren Courtney (33) i teltleiren etter en periode på to måneder uten kontakt. Courtney har bodd på gaten siden 2014, etter at hun pådro seg en traumatisk hjerneskade i en fallulykke året før.

– Hun var på intensivavdeling i ett år og fikk tunge medisiner. Etter at hun ble skrevet ut, dro hun på gaten for å få tilfredsstilt abstinensene etter medisinene. Siden har hun blitt der, sier faren.

– Hun kan selvfølgelig bo hos meg, men hun vil ikke. Jeg har for strenge regler.

FAR OG DATTER: Ron Canter skal ta med datteren ut for å spise frokost. Hun har bodd på gaten i seks år. Foto: Thomas Nilsson / VG

33-åringen er Canters eneste barn. Hun pleier å la høre fra seg minst en gang i måneden, men nå måtte han gå rundt i San Francisco sentrum og lete etter henne, ekstra bekymret på grunn av pandemien.

– Jeg har oppdratt henne alene fra hun var to år gammel. Det er klart at dette er fryktelig vanskelig, sier han.

Courtney selv sier at hun på en måte har vennet seg til livet ute på gaten.

– Det er alltid noe nytt som skjer, og du er sjelden forberedt, men du lærer deg å enten kjempe, flykte eller å håndtere det.

fullskjerm neste I MATKØ: Organisasjonen St. Anthonys serverer gratis lunsj i Tenderloin, et av San Franciscos mest belastede strøk. De har sett en kraftig økning i etterspørselen under pandemien.

Stor pågang

Litt oppi gaten for teltleiren, i et av de aller mest belastede områdene i San Francisco, serverer den veldedige organisasjonen St. Anthonys lunsj daglig.

De har sett en stor økning i behovet under pandemien.

– Før serverte vi 2000 måltider om dagen, nå serverer vi 3000, sier daglig leder Jose Ramires.

Samtidig forbereder de seg på at enda flere kan trenge hjelp i tiden fremover, særlig når en ekstra føderal arbeidsledighetsstønad på cirka 6000 kroner i uken utløper nå i juli. Det er foreløpig uvisst om den forlenges, og det ser ut til at beløpet i så fall blir lavere.

TIL SALGS: I dette huset tilbrakte Rafael Arias totalt 42 dager alene da han var syk, inkludert karantenetiden. Nå må han flytte ut. Foto: Jason Henry / VG

Tidligere Covid-syke Rafael Arias har ikke fått arbeidsledighetstrygd i det hele tatt. Han hørte at han kanskje kunne kvalifisere til stønad, og søkte på nett. Men han har ennå ikke fått svar, en erfaring mange arbeidsledige deler.

– Jeg er nødt til å finne en jobb snart, sier Arias.

Etter at San Francisco Chronicle publiserte utdrag fra dagboken hans fra tiden da han var syk, har han fått inn rundt 100.000 kroner gjennom en innsamlingsaksjon. Mye har han sendt videre til sønnen og resten av familien i Mexico, men han har spart penger til depositum og en måneds husleie.

Utenfor huset står det nå et «til salgs»-skilt. Han sier at han for noen dager siden fikk beskjed om at han måtte være ute av rommet sitt allerede i løpet av første uken av august.

– Hva gjør du hvis du ikke har funnet et nytt sted å bo innen da?

– Da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.

Publisert: 27.07.20 kl. 23:23

