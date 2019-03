SKYLTE I LAND: Disse døde delfinene dukket opp i La Tranche sur Mer nå i mars. Foto: Willy Dabin / TT NYHETSBYRÅN

Massedød i Frankrike: Lemlestede delfiner driver i land

Franske miljøaktivister frykter flere tusen delfiner kan ha lidd samme skjebne.

De siste tre månedene har et rekordhøyt antall døde delfiner skyllet opp fra Atlanterhavet langs kysten av Frankrike .

Ifølge The Guardian har så mange som 1.100 lemlestede dyr har blitt funnet siden januar. Samtidig frykter miljøaktivister at det reelle antallet på døde delfiner kan være ti ganger så høyt.

Lederen for den ideelle organisasjonen «Sea Shepard», Lamya Essemlali anslår at et sted mellom 6500 og 10.000 delfiner lider samme skjebne årlig.

Mange av dyrene har stygge skader, flere har fått finnen kuttet av.

FUNNET DØD: EN forsker fra havobservatoriet Pelagi står ved siden av en død delfin i Chatelaillon-les-Boucholeurs vest i Frankrike. Bildet er tatt i februar.

Miljøaktivister frykter nå at hele den europeiske delfinpopulasjonen i regionen kan være truet.

– Disse fiskefartøyene har garn som ikke er selektive i det hele tatt så når de putter garnene i vannet og vannet er fullt av delfiner, så havner de i garnet. Delfiner er ikke fisker, de er pattedyr og de trenger å komme seg til overflaten for å få luft, sier Essemlali til nyhetsbyrået AP.

– Så det som skjer er at de kveles og samtidig skader de seg når de prøver å komme unna nettene og det er årsaken til at vi finner alle disse merkene på kroppene deres, fortsetter hun.

Den konkrete årsaken til at delfinene dør er ikke kjent men mistanken er at trålere som fisker etter havabbor langs atlanterhavskysten kan være ansvarlige.

Obduksjoner tyder på at dyrene får katastrofale skader når de forsøker å flykte fra garnene eller når mannskap om bord på trålerne forsøker å kutte dem løs.

Eksperter ved havobservatoriet Observatoire Pelagis i nærheten av byen La Rochelle opplyser ifølge The Guardian at de døde dyrene «er lemlestet på et ekstremt nivå».

Frankrikes minister for økologi, bærekraftig utvikling og energi François de Rugy besøkte i forrige uke La Rochelle og har lovet å lanser en nasjonal plan for hvordan delfinene skal beskyttes. Et virkemiddel er fiskegarn som gir fra seg akustiske signal som skal holde delfinene unna.

Publisert: 01.04.19