I RETTEN: 21 år gamle Jake Patterson møtte onsdag i retten i Barron County. Foto: T'xer Zhon Kha / AP / TT NYHETSBYRÅN

Jayme Closs’ kidnapper erklærte seg skyldig: – Farvel, Jayme

Onsdag erklærte en gråtkvalt Jake Patterson seg skyldig i å ha kidnappet Jayme Closs, samt i å ha drept begge foreldrene hennes.

Kidnappingen av Jayme Closs har fått bred internasjonal oppmerksomhet det siste halvåret, særlig etter at det ble kjent at Jake Patterson (21) drepte begge foreldrene hennes for å få tak i 13-åringen i oktober i fjor.

Onsdag møtte Patterson i retten i Barron County, hvor han sto tiltalt for to forsettlige drap, samt kidnapping.

En gråtende Patterson erklærte seg skyldig i samtlige tiltalepunkter, skriver CNN.

Ifølge NBC snudde 21-åringen seg mot kameraene på vei ut fra høringen, og utbrøt «farvel, Jayme».

GRÅT: Jake Patterson ble trøstet av advokaten sin i det han erkjente skyld for drapene og kidnappingen han er tiltalt for. Foto: T'xer Zhon Kha / AP / TT NYHETSBYRÅN

Risikerer livstid i fengsel

Et fjerde tiltalepunkt for væpnet ran ble samtidig henlagt.

Ifølge Pattersons forsvarsadvokat, Richard Jones, ønsket klienten hans å erklære seg skyldig allerede den første dagen de møttes.

Domsavsigelsen vil finne sted 24. mai. Ifølge flere amerikanske medier er det ventet at Patterson dømmes til livstid i fengsel.

Holdt Closs fanget i 88 dager

Jayme Closs forsvant sporløst da foreldrene hennes Denise (46) og James Closs (56) ble skutt og drept i sitt Wisconsin-hjem i oktober i fjor. I nesten tre måneder ble amerikanske hun holdt fanget i en hytte utenfor byen Gordon, 100 kilometer fra hjembyen der hun sist ble observert.

88 dager etter at hun sist ble sett, klarte Closs å rømme. Det var en forbipasserende på tur med hunden som oppdaget jenta, og tok henne med til en nabo, der hun oppholdt seg mens politiet ble tilkalt. Bare ti minutter senere ble Patterson pågrepet, mens han kjøre rundt på leting etter Closs.

I mars mottok det amerikanske mediehuset KARE 11 et brev fra Patterson, hvor han skrev at han angrer dypt på det han gjorde. Han skrev videre at han ikke hadde planlagt kidnappingen grundig, og at han handlet mest på impuls.

– På dette tidspunktet var jeg skikkelig sint. Jeg «ville» ikke gjøre det. Grunnen til at jeg gjorde det er komplisert.

Publisert: 27.03.19 kl. 22:59