ET LITE MIRAKEL: Lille Uma Louise sammen med foreldrene Matthew Eledge og Elliot Dougherty og bestemor Cecile Eledge. Foto: Ariel Panowicz / AP

Bestemor (61) fødte sitt eget barnebarn

Da Matthew Eledge ønsket å få barn sammen med kjæresten Elliot, stilte moren hans Cecile opp som surrogatmor. Forrige uke fødte 61-åringen barnebarnet sitt.

Det var da kjærestene Matthew Eledge og Elliot Dougherty fra Nebraska begynte å snakke om familieøkning for et par år siden, at Cecile Eledge tilbydde seg å være surrogatmor.

Det begynte først som en spøk i familien, men da paret for alvor begynte å utforske ulike måter å få barn på, fortalte en av fruktbarhetslege at dette faktisk kunne være et levedyktig alternativ.

Cecile måtte gjennom samtaler og en rekke omfattende tester, som alle ga grønt lys for surrogati, skriver BBC.

– Jeg er veldig helsebevisst, så det var ingen grunn til å tvile på at jeg kunne bære frem barnet, sier 61-åringen til kanalen.

arrow-right expand-left FØLELSESLADD: Matthew Eledge og Elliot Dougherty under fødselen.

– Vårt eneste håp

Elliots søster stilte opp som eggdonor. Egget ble befruktet med Matthews sæd, og kort tid etter plassert inn i Cecile.

Elliot sier til BBC at mens heterofile par kan vurdere IVF-behandling som siste utvei, var dette deres «eneste håp» for å få et biologisk barn.

– Vi har alltid visst at vi må være unike og tenke utenfor boksen når det kommer til dette, legger Matthew til.

Fødte frisk jente

Mandag 25. mars kom lille Uma Louise til verden på Nebraska Medical Center i Omaha. Cecile sier at hun stort sett har fått positive tilbakemeldinger på graviditeten, og at de har opplevd mye støtte.

Familien ønsker å dele historien for å motvirke hatet mot LGBT-individer og familier, og formidle at det alltid finnes håp.

– Jeg forsøker å ikke ta negative tilbakemeldinger personlig. Til syvende og sist har vi en familie, venner og et stort samfunn som støtter oss, sier Matthew til kanalen.

Publisert: 03.04.19 kl. 09:38 Oppdatert: 03.04.19 kl. 09:53