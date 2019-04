Siktes for 50 drap etter New Zealand-terror

Politiet opplyser om at 28 år gamle Brenton Tarrant fra Australia nå er formelt siktet for å ha drept 50 mennesker under terrorangrepene i Christchurch i New Zealand.

28-åringen siktes også for 39 drapsforsøk, i tillegg til at andre siktelser vurderes, skriver politiet på Twitter. Politiet understreker at de ikke kan kommentere ytterligere ettersom saken skal foran retten fredag.

Ifølge dommeren kommer rettsmøtet fredag til å handle om Tarrants juridiske representasjon, ettersom 28-åringen har sagt fra seg retten til forsvarer, og ønsker å representere seg selv.

Australieren ble bare dager etter terrorangrepene siktet for ett drap. Nå er siktelsen altså utvidet til å omfatte alle de drepte under moskéangrepene.

Tarrant er for øyeblikket varetektsfengslet i Auckland, i det som er New Zealands eneste høysikkerhetsfengsel. Høringen vil foregå i en domstol i Christchurch fredag morgen lokal tid, men terroristen kommer til å delta via videooverføring fra fengselet.

Under den første høringen smilte Tarrant til pressen og gjorde et tegn som de siste årene har blitt assosiert med «hvit makt»:

Kort tid etter terrorangrepene tok statsminister på New Zealand, Jacinda Ardern, til orde for å stramme inn våpenlovene. Torsdag ble det ifølge AP politisk enighet om et lovforslag som blant annet vil forby militærlignende semi-automatiske våpen, samt høy-kapasitets magasiner. Forslaget må gjennom to avstemminger til før den kan tre i kraft.

Publisert: 04.04.19 kl. 07:33