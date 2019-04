SER PÅ DET: USAs justisminister William Barr fortalte under en høring i Senatet onsdag han ser på om Trump ble spionert på uten at det var tilstrekkelig med grunnlag for det. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

USAs justisminister tror Obama spionerte på Trump

USAs justisminister William Barr uttalte onsdag at han tror Obama-administrasjonen spionerte på Donald Trumps kampanje i 2016.

USAs president Donald Trump har lenge hevdet at han ble avlyttet av Obama. Nå får han støtte fra justisministeren, skriver Guardian.

– Ja, jeg tror det var spionasje. Spørsmålet er om det var tilstrekkelig grunnlag for det, sa USAs justisminister William Barr under en høring i Senatet onsdag.

De første anklagene mot Obama kom i 2017, da Trump skrev på Twitter at han nettopp hadde blitt fortalt at den tidligere presidenten avlytte telefonen hans på kontorene i Trump Tower i New York like før han vant presidentvalget.

– Jeg syns at det å spionere på en politisk kampanje er alvorlig, sa Barr.

Under onsdagens høring forklarer Barr at han er nødt til å passe på at regjeringen ikke misbruker makten, og at han derfor ønsker å finne ut om det var grunn til overvåkningen.

Justisministeren forteller at han foreløpig ikke har satt sammen en gruppe som skal se på det, men at han jobber med saken.

Barrs henvisning til spionasje kan vise til at FBI sommeren 2016 fikk en hemmelig kjennelse fra en domstol til å overvåke Donald Trumps valgkamprådgiver Carter Page, skriver NTB.

Eric Holder, som var utenriksminister under Obama fra 2009 til 2015 skrev på Twitter kort tid etter høringen at når det er et legitimt grunnlag kalles det for «etterforskning», ikke «spionasje».

FBI og justisdepartementet fikk grønt lys til overvåkningen etter å ha overbevist en spesialdomstol om at det var grunn til å tro at Page jobbet for Russland.

Page selv nekter for å ha gjort noe galt, og er ikke blitt siktet for noe kriminelt.

Publisert: 10.04.19 kl. 22:57