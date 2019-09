LEDER: Carrie Lam er den øverste politiske lederen i Hongkong. Foto: JEROME FAVRE / EPA

Avis: Hongkongs leder vil trekke omstridt forslag

I flere måneder har innbyggere i Hongkong demonstrert blant annet mot et lovforslag om at mistenkte kriminelle kan bli utlevert til Kina. Ifølge South China Morning Post blir de nå hørt.

Den Hongkong-baserte avisen skriver at de har kilder på at Carrie Lam, regionens leder, har gått med på å innfri et av de fem kravene til demonstrantene.

Kravet om å droppe lovforslaget som ville ført til at mistenkte kriminelle kunne bli utlevert til fastlands-Kina for straffeforfølgelse blir regnet som det viktigste for demonstrantene.

I 13 uker har til tider enorme folkemengder tatt til gatene i regionen.

Angivelig skal Lam informere sine allierte om dette senere onsdag.

South China Morning Post skriver at deres anonyme kilder i myndighetene opplyser at Lam vil understreke at hun trekker lovforslaget for å «strømlinjeforme den lovgivende agendaen».

– Denne gesten om å formelt trekke forslaget er et forsøk på å kjøle ned gemyttene, sier en kilde til avisen.

HONGKONG: Bildet, som ble tatt på lørdag, viser politiet som skyter tåregass mot demonstranter. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Endret mening etter møte

En annen kilde sier at Lam startet endre mening etter et møte med 19 ledere og politikere i byen for to uker siden.

Hongkongs lovgivende forsamling møtes igjen i oktober etter sommerferien.

I kjølvannet av nyhetene stiger aksjekursene i Hongkong betydelig, melder blant andre AFP.

Hongkong er en region i Kina med status som «spesiell administrativ region». Fra 1841 var regionen britisk koloni, men ble gitt tilbake til kineserne i 1997.

To millioner tok til gatene

15. juni suspenderte Carrie Lam lovforslaget, men demonstrantene mente dette ikke var nok. De fryktet at så lenge det bare var suspendert, og ikke fjernet, kunne det når som helst bli brakt tilbake på agendaen. Dagen etter suspensjonen demonstrerte så mange som to millioner mennesker i gatene i Hongkong.

Demonstrantene har også krevd Lams avgang. Mandag avslørte Reuters at Lam skal ha sagt at hun ønsker å gå av. I går benektet hun dette selv. Kina uttrykte også sin fulle støtte til henne.

Demonstrantene har videre krevd at politivold under demonstrasjonene må granskes, pågrepne demonstranter må løslates, og befolkningen må få større demokratisk frihet.

Studenter og unge står i spissen for demokratibevegelsen, som frykter at økt innflytelse fra Beijing vil føre til at de mister sine spesielle rettigheter.

