Missiler og brent jord: Her eksploderte nesten konflikten mellom Israel og Hizbollah

SØR-LIBANON (VG) Den potensielt eksplosive konflikten mellom Israel og Iran-støttede Hizbollah er på bristepunktet – og forrige søndag kokte det over. VG besøkte konfliktsonen ved den svært omstridte grensen.

Utkikkspunktet vi står på ligger ytterst i en fornøyelsespark som har fått det passende navnet «Den iranske hagen».

Herfra kan vi se grensegjerdet mellom Israel og Libanon, vi kan se israelske landsbyer på den andre siden, og på den libanesiske siden, rett nedenfor oss, kan vi se svidde jorder.

– Jeg sto her og så angrepet, sier Hizbollah-medlemmet som har fulgt VG akkurat hit.

SKUELYST: Lokale ved utkikkspunktet der angrepene mellom Hizbollah og Israel fant sted søndag 1. september. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Et varslet angrep

Forrige søndag var dette konfliktsonen som fikk mange til å frykte starten på en ny og dødelig konflikt mellom Israel og den libanesiske militsgruppen Hizbollah.

Det kunne også være gnisten som satte i gang noe langt større: Israel mener Hizbollah er Irans fremste militære redskap i et kommende iransk angrep på Israel. I en tid da Israels allierte USA har vurdert angrep på Iran, er konflikten ekstra brennbar.

MISTET EN FAR OG BESTEFAR: Abbas Shami (38), Laith (5), Mohammed Rabieh, (43) og Johan Rabieh (34) i sitt hjem i Srifa, sørlige Libanon. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Oppspillet til skuddvekslingen søndag 1. september var dramatisk: Den 24. august drepte Israel to Hizbollah-medlemmer ved en militærbase i nabolandet Syria. De skal ifølge Israel ha planlagt et droneangrep for den iranske revolusjonsgarden. Kort tid etterpå sendte Israel to angrepsdroner til et Hizbollah-dominert nabolag i Beirut, angivelig for å ødelegge iranskprodusert utstyr essensielt for militsgruppene missilsystem.

Det var det første angrepet i Beirut på 13 år. Den tungt bevæpnede libanesiske militsen ønsket hevn. Libanons krigstrøtte befolkning ventet i frykt på hva som ville komme.

PROPAGANDA: Hizbollah viste mandagen etter angrepet fram egne bilder av missilskuddene de fyrte av mot et israelsk kjøretøy. Foto: Hizbollah mediene office

100 artilleriskudd og russiske missiler

Angrepet kom søndag 1. september. Ved 16.00-tiden lokal tid fyrte Hizbollah av to missiler mot et israelsk militært kjøretøy på andre siden av grensegjerdet. De hevdet raskt at de hadde drept alle som var i kjøretøyet. Kort tid etterpå svarte israelerne med 100 artilleriskudd mot et jorde, inkludert røykgranater for å dekke sikten for Hizbollah.

– Våre menn fyrte av på ordre fra Sayed Hassan Nasrallah, sier mannen som har fulgt VG til utkikkspunktet ved «den iranske hagen» – og referer til Hizbollahs leder.

Han er medlem av militsgruppen, som er på USAs terrorliste, men vil ikke la seg identifisere eller si hvilken rang han har.

Bak han står enda et medlem og passer på at intervjuet ikke avslører sensitive detaljer.

DREPT: I landsbyene nære grensen er det bilder av Hizbollah-soldater drept i krigen med Israel. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Han sier at Hizbollah skjøt først med «Kornet-missiler» – russiskproduserte bærbare panservernmissiler for bruk mot militære kjøretøy og stridsvogner – noe gruppens egne propagandaklipp fra angrepet også viser.

– Hva tenker du om at dette kunne eskalert til en større konflikt?

– Vi er fredelige folk og vil ikke ha krig, men hvis Israel hadde gått til krig her ville hele befolkningen tatt til våpen for å forsvare landet sitt, sier han.

Mannen sier han kriget her i 2006, da Israel gjennom 34 dager angrep sørlige Libanon og nabolag i hovedstaden Beirut. Over 1000 sivile libanesere, og 44 sivile israelere ble drept før Israel trakk seg tilbake.

– Jeg mistet mange venner og familiemedlemmer i krigen, sier mannen.

Vi kjører ned til grensegjerdet og de svidde jordene på libanesiske side. Det er tydelig at Israels respons på Hizbollahs missilangrep ikke var ment å skade noen. De skjøt mot en jordlapp til en bonde bare noen meter fra grensegjerdet. Eskaleringen sluttet på begge sider rett etterpå – og Israel hevdet at ingen av deres soldater var skadet.

Mennene som følger oss mener ingen av sidene ønsket krig nå og sier at «timingen ikke var perfekt».

Få oversikt over allianser og fiendskap: Se VGs store guide til Midtøsten her.

FYRTE AV: Israelske soldater og militære stridsvogner ved grensen søndag 1. september. Foto: ATEF SAFADI / EPA

Et bombet hus – en drept far

Vi forlater grensen og kjører inn i landsbyen Srifta, som ble hardt rammet av krigen i 2006. Over 64 sivile ble drept her i israelske bombeangrep.

Familien vi blir invitert hjem til ble selv ofre. Huset deres ble bombet og to etasjer ble totalskadet. Abbas Shami (38) og søsteren Jihan Rebieh (34) mistet faren sin.

– Faren vår, som var 65 fra krigen brøt ut, nektet å forlate huset sitt selv om han fikk beskjed om å evakuere ut av landsbyen til Beirut, sier Shami.

Søsteren er fortsatt i sorg og sier sjokket gjorde at hun i tiden etterpå forsøkte å overbevise seg selv om at hun var i en drøm, at angrepet aldri skjedde.

Mannen hennes, Mohammed bryter inn. Etter krigen i 2006 meldte han seg selv til tjeneste for Hizbollah, og var aktivt medlem i ett år. Han sier, som resten av familien, at Hizbollah og deres motstand mot Israel, er årsaken til at menneskene i Sør-Libanon nå lever i relativt trygghet og i fred.

FAREN DREPT: Jihan Rebieh (34) mistet faren sin i et israelsk bombeangrep under den 34 dager lange krigen i 2006. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Våpen ligger klare til krig

At Hizbollah står på USAs og en rekke andre lands liste over terrororganisasjoner, er ikke noe de bryr seg om her.

– Jeg tror krigen. Hvis du ser på situasjonen i Midtøsten i dag, og du ser USA og Israels konflikt med Iran, så forstår du at det på et tidspunkt vil eksplodere, sier Mohammed.

– Hvis konflikten eskalerer mer enn den gjorde forrige søndag, hva gjør du da?

– Jeg kommer til å ta til våpen å gjøre motstand.

– Jeg har hørt at de fleste hus i denne delen av Libanon har våpen liggende. Har du?

– 90 prosent av husene her har våpen liggende. Men om jeg har det, så ville jeg aldri sagt det til deg, sier han og smiler.

Mohammed avslutter:

– Se på det på denne måten: Hvis du bor ved siden av en ulv, da må du alltid være forberedt, for plutselig blir ulven sulten. Da må du være klar.

HUSET ØDELAGT: Mahmoud Eid (84) har 11 sønner og 3 døtre. Hele livet hadde han jobbet for å bygge et stort hus. I 2006 ble det truffet av en israelsk bombe, og ødelagt. – De knuste mine drømmer, sier han til VG. Foto: Amund Bakke Foss/VG

