SJEKK BLIKKET: Er det virkelig ingen som vil ha meg, ser det ut til at katten spør seg. Foto: Skjermdump fra Morris Animal Refuge

Fytti katta!

Gigakatten BeeJay, også kalt Mr. B, leter etter et nytt hjem. Tjukassens søken etter tak over hodet går viralt etter at bilder av pelsdotten ble publisert på Twitter.

Saken er blant annet omtalt av CBS News som kan fortelle at folk nå står i kø for å adoptere den nesten 12 kilo tunge hannkatten – 11,79 kilo for å være helt nøyaktig – etter at Morris Animal Refuge la ut bilder av ham på Twitter.

– Vær så snill å retweet for å hjelpe denne karen med de triste øynene å bli lykkelig, skriver omplasseringssenteret for dyr i Philadelphia i USA. Og lørdag kveld norsk tid hadde nesten 14 000 retweetet og over 47 000 likt meldingen.

– OMG (Oh my God) storegutt Mr B er en klump, en kjempeklump. Kan du gjette hvor mye han veier? Men viktigere, kan du gi ham et hjem? Adopter denne jumbopakken av pels og kjærlighet, skriver Morris Animal Refuge på Twitter.

SJEFSPUS med tung benbygning. Foto: Skjermdump fra Morris Animal Refuge

Og responsen lot ikke vente på seg. Den ble faktisk så stor at hele nettsiden krasjet. Mr B. er blitt så poppis at Morris Animal Refuge til og med har laget T-skjorter med et bilde av storepus og teksten «Chonk» (Klump). Inntektene går til å hjelpe hjemløse dyr.

Ifølge CBS har også brannvesenet i Philadelphia lagt sin elsk på storepus og tilbudt ham en plass i brannvesenet.

Morris Animal Refuge sier responsen har vært «overveldende», men at Mr B må sjekkes grundig av en veterinær før han adopteres bort.

For ordens skyld: tamkatter veier ifølge Wikipedia normalt mellom 2,5 og 7,5 kilo.

Publisert: 24.08.19 kl. 19:22

