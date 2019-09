Fergehavnen i Dover er viktig for britisk økonomi: Her vil brexit «treffe» først

DOVER (VG) Havnebyen sørøst i England er inngangen til EU og Europa – og avgjørende for britisk økonomi. Blir det «hard brexit» vil Dover bli rammet først. VG har møtt menneskene på havnen. De er urolige av ulike grunner.

Fra toppen av de forblåste klippene i Dover ser en rett ned på et økosystem som sømløst beveger seg fremover. Hver dag krysser 10.000 lastebiler og 90.000 passasjerer Den engelske kanal mellom Dover og Calais, enten i ferger, eller gjennom Eurotunnelen under kanalen.

Marks & Spencer, FedEx, Ikea, Nissan – lastebilene har med seg kjente produkter.

Dover står for nær 20 prosent av britenes totale import og eksport av varer og er verdt 122 milliarder pund.

UTSIKTEN FRA KLIPPENE: På havnen i Dover lurer alle på hvordan brexit vil ramme dem. Foto: Helge Mikalsen

Noen få blir plukket ut for nærmere sjekk, men de fleste kjører rett videre for å levere alt fra epler og tomater til medisiner og bildeler i Storbritannia.

– Hard brexit vil bli et lite helvete for oss. I beste fall blir kaoset organisert, sier Tim når VG spør hvor godt han er forberedt på brexit uten avtale, som stadig fremstår som Boris Johnsons foretrukne plan.

Tim er mellommann for importøren og tollvesenet, og vil ikke ha etternavnet sitt på trykk. Jobben hans er å sørge for at sjåfører som kommer til Dover har papirene i orden før de skal i tollen.

MODERN TALKING: Beno Heer har kjørt lastebil i snart 50 år, ofte med tyske hits på radioen. Brexit har fått ham til å tenke på å pensjonere seg. Foto: Helge Mikalsen

Beno Heer tenker på å pensjonere seg

I etasjen over er en kafé for dem som venter på å få grønt lys. På veggene står det velkommen på over femten språk og europeiske flagg henger langs vinduet. Beno Heer (68) har bestilt suppe og venter på at lasten med maskiner og skruer til en byggevarekjede skal bli klarert.

– I dag har jeg ventet i to timer. Jeg parkerer og går til tollkontoret og trekker en kølapp. De har allerede fått papirer fra selskapet jeg kjører for på e-post. Nå kan jeg spise og ta en dusj.

SJEKK: Oppslag til trailersjåfører om og ha papirene i orden før de skal i tollen. Foto: Helge Mikalsen

Sveitseren fra Bonn har vært på veien i snart 50 år, det er det eneste livet han kjenner. Han liker å kjøre alene, og spiller tyske hits på veien, særlig Modern Talking. Nå tenker han på å pensjonere seg.

Før, på 70- og 80-tallet kunne han vente en hel dag i Dover. Da måtte alle gjennom tollen, men det mye mindre trafikk enn i dag.

– Hvordan ser du på at EU og Storbritannia bryter med hverandre uten en avtale?

– Hehe, jeg klarer nesten ikke tenke på det. Hvis alle må stoppe i tollen etter brexit blir det køer. Jeg aner ikke hvor lange de blir, kanskje helt fra Calais til Paris? spør han og slår ut med hendene.

Han håper brexit skjer etter at han har parkert lastebilen for godt.

LUNSJ: Traileren er både hjem og kjøkken for denne sjåføren, som har slått opp campingstolen og lager mat. Foto: Helge Mikalsen

Lekkede dokumenter: Dover blir en flaskehals

For at køen skal bli så lang, over 200 kilometer, må det aller meste gå rett vest 31. oktober, som er Boris Johnsons brexit-dato. Det ser imidlertid fortsatt stygt ut, ifølge lekkede dokumenter fra britenes departement for transport (DfT):

Uten avtale blir lastebiler i verste fall stående i opptil 48 timer 31. oktober

I beste fall må over halvparten av 10.000 lastebiler vente i minst åtte timer

Det betyr kilometer med køer på begge sider av Den engelske kanal

Utfallet kan bli at mange transportselskapet kansellerer turen til Dover.

Det som forsterker usikkerheten er hvis Storbritannia innfører regler på toll, moms, skatt og krav om visum. I dag er dette en «no-brainer», siden landet er i EUs felles marked med like regler.

Det er her skoen trykker, og grunnen til at faren for mangel på drivstoff, mat og medisiner i Storbritannia er overhengende. Blir Dover en flaskehals blir ikke varer levert i tide, og sjåfører rekker ikke tilbake til Europa for å fylle lasten på nytt.

les også Boris Johnsons utskjelte rådgiver: – Har trolig fått for stort spillerom

SER DUMME UT: Nick (40) har vært bussjåfør på havnen i to år. Han syns brexit får Storbritannia til å se dumme ut. Foto: Helge Mikalsen

Nick har mistet troen på politikerne

– Vi må bare få brexit unna, fordi vi ser dumme ut foran alle. Ingen politikere snakker min sak. De er løgnere hele gjengen, sier bussjåfør Nick (40). Heller ikke han ønsker å ha etternavnet sitt på trykk.

– Hvilket utfall håper du på?

– Det er ikke så viktig – vi må bare ta en beslutning.

Han skal kjøre oss fra passasjerterminalen til kveldens siste båt over til Calais. Nick har få ord i seg, mens hans kvinnelige kollega i billettluken freser og er tydelig misfornøyd.

– Vi er på overtid, vet du. 29. mars var datoen og her er vi, fortsatt i EU! sier hun og knoter med maskinen som skal registrere passene våre. Maskinen har ikke wifi, ikke engang 3G, klager hun.

– Hvordan ser du på kaoset som er ventet å oppstå her?

– Åh, det er allerede kaos her sier hun, og vifter med maskinen i alle retninger for å få signal.

Hun vil forsikre VG om at hun ikke er rasist, før hun forteller at østeuropeiske sjåfører som ikke har papirene i orden er det hun strever mest med.

Endelig funker maskinen, og hun legger de norske røde passene på disken.

– Storbritannia skal forresten gå tilbake til blå pass nå, og de skal lages i Frankrike. Det er passe ironisk, er det ikke? sier hun.

– BREXIT SUGER: England kommer til å tape masse penger, sier polske Krzysztof Hasse (29) til høyre. Sammen med kollegaen Stanislav frakter han bil- og flydeler. Foto: Helge Mikalsen

Krzysztof Hasse: – Brexit suger

– Er engelsken min ok? spør Krzysztof (29) før intervjuet begynner.

– Ja, vi forstår deg veldig godt.

Fergen fra Dover til Calais tar 90 minutter. Lastebiler, hver av dem opptil 18 meter lange, står tett i tett på nederste dekk. Krzysztof fra Polen kjører en av dem, og Stanislav fra Tsjekkia en annen. De frakter bildeler, og flydeler for Rolls-Royce mellom Paris og Manchester.

les også Britisk bilindustri skjelver: For Toyota er brexit «et absolutt mareritt»

– Jeg syns brexit suger. England kommer til å tape masse penger. Se så mange sjåfører vi er, og alle varene vi har med oss.

Han sitter i loungen for sjåfører og drikker kaffe. Andre ligger i massasjestoler og hviler. Snart venter en ny etappe på en av Europas veier.

– Hvordan har selskapet du kjører for forberedt seg?

– De snakker om å ha sjåfører i Dover som er der fast, for å ta imot lasten vi har med fra Europa. Det er en god løsning, sier han.

LANG NATT: Polske Krzysztof Hasse (29) liker jobben som lastebilsjåfør, men lurer på hva som skjer etter brexit. Venter her på og kjøre ut av fergen i Calais i Frankrike Foto: Helge Mikalsen

«Attention! Attention!» Høyttaleren varsler at vi snart er fremme ved Calais. Krzysztof må snart tilbake til lastebilen.

Selv om det langt utpå kvelden er ikke arbeidsdagen hans over før han er fremme i Lille.

– Om det blir lange køer i Dover må sjefen min bestemme om jeg får betalt alle dager jeg er på veien, som i dag. I andre selskap får sjåfører en grunnlønn og deretter betalt for hver kilometer, og de tjener mindre enn meg.

