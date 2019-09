REDDET MANNSKAP: Bob Hansen på fiskebåten «The Grape Escape». Foto: MARK RALSTON / AFP

Ektepar reddet mannskap under dødsbrannen i California: – Det var fryktelig

Ekteparet Bob og Shirley Hansen havnet midt i dramaet da det brøt ut kraftig brann på en dykkerbåt. Fire personer mistet livet, og fortsatt er 30 personer savnet.

Ekteparet lå og sov om bord på fiskebåten «The Grape Escape» da de våknet av en dunking på siden av båten ved 03.30-tiden lokal tid. Da Bob Hansen fikk på seg en shorts og åpnet kabindøren, ble han møtt av fem redde menn i undertøyet, skriver New York Times.

Ifølge ekteparet fortalte mennene at de var mannskap om bord på dykkerbåten «Conception», og at de hadde brukt en gummibåt for å ta seg vekk fra branninfernoet.

– Da vi så ut, var den andre båten fullstendig oppslukt av flammer, sier Rob Hansen. Han forteller at det også kom flere mindre eksplosjoner:

– Du kan ikke forberede deg selv på det. Det var fryktelig.

Dramatisk nødsamtale: «Jeg får ikke puste»

Kystvakten har tidligere fortalt at de fem besetningsmedlemmene som ble reddet var på dekk og våkne da brannen startet, mens de andre 34 personene som var om bord lå og sov under dekk. Fire personer er så langt funnet døde, og fortsatt er 30 savnet.

– Brannen var for stor, det var absolutt ingenting vi kunne gjøre. Du forutser aldri noe slikt. Vi følte oss bare så hjelpeløse, sier Rob Hansen.

Ekteparet ga klær til mannskapet, og forteller at to av dem dro tilbake til dykkerbåten for å lete etter passasjerer som hadde kommet seg ut, men at de ikke fant noen.

Da brannen startet lå båten for anker på nordsiden av Santa Cruz Island utenfor byen Santa Barbra – se kart her:

I flere timer sto båten i full fyr, før den delvis sank omtrent 18 meter utenfor øya i den amerikanske delstaten California. Nå er det kun deler av baugen som fortsatt er synlig, forteller Monica Rochester i kystvakten på en pressekonferanse mandag kveld norsk tid.

Brannvesenet har tidligere vært klar på at flere personer er døde, men at de fortsatt ikke har gitt opp håpet om å finne overlevende. Blant annet fordi det er tåke i området og situasjonen er uoversiktlig.

– Vi håper fortsatt at noen kan ha svømt til land. Når de ankrer over natten, er de ganske nærme land. Vi må håpe, men vi tar høyde for det verst tenkelige scenarioet, sier Mike Eliason i brannvesenet til CNN.

