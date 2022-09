ANGREP: Ihor (50) delte etterretning om russisk aktivitet i den okkuperte byen Balaklija med ukrainske styrker.

Spion bak fiendens linjer: − Russerne jaktet meg

BALAKLIJA (VG) I den okkuperte byen Balaklija, øst i Ukraina, opererte 50 år gamle Ihor bak fiendens linjer i nesten syv måneder, mens russiske soldater jaktet ham.

Publisert: Nå nettopp

Med livet som innsats samlet Ihor og hans venn Serhiy (56) informasjon om russisk aktivitet under okkupasjonen, forteller han.

– Det handlet om posisjonene til de russiske soldatene, baser de hadde i byen, rykter som jeg måtte bekrefte eller avkrefte og forandringer i rutinene til fienden, ifølge Ihor, som ikke ønsker å oppgi sitt etternavn av sikkerhetshensyn.

De to møter VG i sentrum av Balaklija, et par timers kjøring sørøst for storbyen Kharkiv.

Det er bare to uker siden byen ble frigjort fra de russiske styrkene.

BOMBET: Balaklija bygrense. Et industribygg ble brukt av russiske styrker som base. Den ble bombet i stykker da byen ble frigjort.

– Den 2. mars kjørte russiske tropper inn i byen, med soldatene sittende på kjøretøyene sine, som om det var en parade.

– Jeg kunne ikke melde meg til militærtjeneste for Ukraina på grunn av en skade i beinet mitt, så mitt bidrag ble å samle etterretning, sier Ihor.

Han har ingen erfaring med lignende arbeid fra tidligere.

Opplysningene Ihor og Serhiy gir VG er ikke mulig å ettergå og baserer seg på deres egne beretninger.

Men flere internasjonale medier har skrevet om Ukrainas jakt på overløpere, og om hvordan ukrainere angriper bak fiendens linjer. Flere av ukrainerne som har samarbeidet med Russland, er blitt utsatt for attentater.

De to mennene går fra sted til sted i Balaklija og viser VG bygninger som ble angrepet etter at de delte sin informasjon.

– Vi kan ikke si med hundre prosent sikkerhet at det var informasjonen vår som førte til reaksjoner fra ukrainske styrker, men i de fleste tilfeller tok det ikke lang tid fra vi varslet, til en aksjon var i gang, sier Ihor.

Levde farlig

Kompisene Ihor og Serhiys innsats bak fiendens linjer gjorde at de begge levde farlig.

Tilværelsen til Ihor hadde allerede hengt i en tynn tråd en god stund.

– Russiske soldater jaktet på meg. De hadde navnet mitt på en liste og de forsøkte å finne meg.

Han byttet ofte bosted for ikke å skape forutsigbarhet i bevegelsene sine.

Ihor eide et registrert jaktvåpen og listen med navn hadde russerne fått tak i. Han var også en kjent patriot i byen. Soldatene gikk fra dør til dør for å finne han.

FRYKT: Ihor ble jaktet av russiske soldater og kjente på frykten for å bli tatt. – Da ville jeg ikke overlevd, sier han.

Han oppholdt seg i en bolig da han så russiske soldater banke på døren til naboen. De spurte etter Ihor.

Da kjente han på frykten.

Naboene var ikke klar over at han bodde i boligen, de russiske soldatene forsvant og han kunne fortsette spioneringen.

– Okkupantene må ha overvåket mobiltelefonene i byen. Jeg kan ikke forstå at de visste hvor jeg var på noen annen måte.

– Jeg var forsiktig og snakket i koder da jeg delte etterretning over telefonen. Men den dagen fryktet jeg virkelig for mitt liv, sier Ihor.

Kunne ikke rømme

Han forteller hvordan sivile menn ble arrestert av russiske soldater og plassert i celler i et tidligere trykkeri og i politistasjonen i sentrum av Balaklija. Herfra kunne man høre ropene under torturen. Dette bekrefter også lokale myndigheter i byen.

I begynnelsen av okkupasjonen klarte flere å flykte fra Balaklija. Men da Ihor hørte at alle menn måtte kle seg nakne på veisperringene rundt byen, var det å rømme ikke et alternativ.

– De så blant annet etter patriotiske tatoveringer. Jeg har en stor tatovering på brystet mitt – symbolet til de ukrainske styrkene. Så de ville ha plukket meg ut med en gang.

MERKET: – Tatoveringen gjorde at jeg ikke turte forlate byen, sier Ihor, og viser frem symbolet til de ukrainske styrkene. Ved hans side, vennen Serhiy (56).

– Min telefonkontakt var en kompis som kjenner flere i etterretningstjenesten. Jeg ringte han og ga han all den informasjonen jeg klarte å samle. Så videreformidlet vennen min det til myndighetene.

– I tillegg tok de kontakt med meg. De ba meg bekrefte opplysninger de hadde om russiske posisjoner og aktivitet, ifølge Ihor.

Han fryktet å bli avslørt.

Bare det å passere russiske soldater på gaten gjorde ham livredd. Et feil blikk eller tegn til nervøsitet, og livet kunne snus på hodet.

– Jeg visste fra begynnelsen av at hvis russerne fant meg, ville jeg ikke overleve, sier han.

De beste kildene

Han brukte aldri mobilen på stedene der alle i byen visste det var nettverk. I stedet lette han etter små lommer med mobildekning i utkanten av byen, i frykt for at russerne kanskje overvåket mobilbruken.

– Jeg syklet rundt i byen og observerte mye. Og så lyttet jeg til sladderen til de eldre kvinnene i byen. De var kanskje noen av mine beste kilder, forteller Ihor.

HENRETTET: Ihor utenfor et supermarket i sentrum av Balaklija der det ble funnet flere sivile som var henrettet med skudd.

Noe av informasjonen han videreformidlet, resulterte i raske aksjoner fra ukrainsk side.

Rett før frigjøringen fikk Ihor beskjed fra sin kontakt å bekrefte om det var russiske soldater og kjøretøyer ved siden av en bank i sentrum. Ikke lenge etter slår det ukrainske forsvaret til med et angrep som nøytraliserer russerne.

– Jeg ble glad når jeg hørte lyden fra kampene der.

Han kan aldri fastslå at det kun er hans informasjon som muliggjorde angrepet.

– Men når det skjer så raskt etter at jeg har delt informasjonen, så er jeg ganske overbevist om at jeg bidro, sier Ihor.

Kompisen Serhiys informasjon ga også resultater. Han hadde fanget opp at rundt 200 fra det russiske spesialpolitiet hadde opprettet base i byens postkontor. Vegg i vegg lagret de våpen og ammunisjon.

– Rett etter at jeg delte informasjonen med min kontakt, sprengte ukrainske styrker postkontoret og lageret. Det var en god følelse, sier Serhiy.

MILITÆRBASE: Vrak står igjen i en tidligere russisk militærbase i utkanten av Balakliya.

Han så døden i hvitøyet den 6. september. Serhiy satt på trappen utenfor huset sitt da en stresset russisk soldat fra Nord-Ossetia kommer bort til han.

Mannen peker maskingeværet sitt mot han og ber han om sivile klær. Ukrainske styrker var da i ferd med å ta byen.

Serhiy spurte hvem han var.

– Da han svarte at han var fra Nord-Ossetia og var russisk soldat, så jeg han rett i øynene og ba han reise tilbake dit han kom fra.

Soldaten retter maskingeværet sitt mot Serhiy og trykker inn avtrekkeren.

Men av en eller annen grunn virker ikke geværet.

Soldaten løper sin vei.

– Jeg har vært heldig. Og jeg er glad for at jeg kunne bidra i motstandskampen på min måte, sier Serhiy.

FORSØKT DREPT: 56 år gamle Serhiy så døden i hvitøyet da en russisk soldat rettet våpenet sitt mot han og presset inn avtrekkeren. – Våpenet virket ikke. Det reddet livet mitt, sier han.

De to vennenes innsats under okkupasjonen føyer seg inn i rekken av ukrainske operasjoner bak fiendens linjer. Trente ukrainske partisaner har stått bak flere angrep inne i områder okkupert av Russland.

– Takk Gud, jeg var heldig som holdt meg i live og fullførte oppgavene mine. Og hvis vi snakker om å være redd for å miste livet, så skal vi jo alle dø en dag, sier Ihor.