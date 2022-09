EKSPLOSJON: Havet bobler på stedene der det er påvist lekkasje på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Orlogskaptein: − Tre primære måter å foreta en sabotasje

Dersom Nord Stream-ledningene har vært utsatt for sabotasje, er det sannsynlig at sprenglegemer har blitt utplassert for lenge siden, mener Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– At det er sabotasje og ytre påvirkning kan vi nok med veldig stor grad kunne påvise, men hvem som har stått bak det er en helt annen sak.

Det sier forsker og orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, til VG.

Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak gasslekkasjen i Østersjøen. Sveriges avtroppende statsminister Magdalena Andersson uttalte tirsdag kveld at de anser lekkasjene som en villet handling. Det samme gjorde Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Dersom det er snakk om sabotasje, er det hovedsakelig tre sannsynlige måter dette kan ha blitt gjennomført på, forklarer Strømmen:

– Ved å sende ned dykkere ned til gassrørledningen og plassere ut sprenglegemer på rørledningene. – Ved å ta i bruk en miniubåt. – Den tredje måten er kanskje mest sannsynlig: at det har blitt lagt ut sprenglegemer på rørledningen i god tid i forkant, som har blitt utløst gjennom fjernstyring.

TROLIG SABOTASJE: – Vi spekulerer ikke i motiv og aktør. Det vi kan konstatere er at dette handler trolig om sabotasje, uttalte Sveriges utenriksminister Ann Linde, tirsdag kveld.

Kan fastslå hvor sprengstoff er produsert

– Hvordan skulle man kunne gjennomført en slik sabotasje i god tid i forkant, uten å bli observert?

– Det er veldig enkelt. Mange fartøy har brønner, altså et slags åpent basseng inne i fartøyet som de bruker til å sette ut og ta inn miniubåter eller undervannsfarkoster. Disse fartøyene kan i teorien ha stoppet opp et par timer for å sende ned en miniubåt for å plassere ut sprenglegemer, for lenge siden.

Svenske, tyske og norske geologer registrerte kraftige eksplosjoner ved Nord Stream-ledningene mandag.

Dersom rester etter sprengstoff blir funnet i områdene rundt gasslekkasjene, vil man også til en viss grad kunne fastslå når og hvor dette sprengstoffet er produsert, forklarer Strømmen.

– På den måten kan man se på hvem som har tilgang på den type sprengstoff. Ved å se på trafikkbildet bakover i tid og hvilke fartøy som har vært i området, hvordan disse har operert og hvorvidt de har stått i ro, så kan vi få en indikasjon på hvem som er avsender av en eventuell sabotasje.

EKSPERT: Forsker og orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen.

Ikke avhengig av stort team

For å kunne foreta en sabotasje ved hjelp av dykkere på gassledningene i Østersjøen, er man ikke nødvendigvis avhengig av et stort team.

En erfaren dykker kan i teorien klare det selv, sier Patrik Hulterström, lærer i marin teknikk og doktorand ved svenske Försvarshögskolan, til Aftonbladet.

Hulterström jobbet frem til 2005 som marinejeger i den svenske marinen.

– Det handler om hvor risikovillig du er. Du kan gjøre det selv, hvis du har veldig god oversikt over hvor røret ligger, slipper ned en line som du kan følge opp og ha riktig utstyr. Men det kreves ganske mye utstyr. Du må gjøre dekompresjonsstopp på vei opp, hvis du ikke vil risikere dykkersyke. Man kan ikke bare gå ned og opp uten problemer, sier Hulterström, til avisen.

Det danske forsvaret har frigitt video av gassboblene som fosser til overflaten på grunn av lekkasjene i Nord Stream-ledningene:

Strømmen understreker at den eneste måten å finne ut hva som konkret er årsaken er ved å ha øynene ned på havbunnen rundt skadestedet og undersøke hva slags type skader det er og om skaden har oppstått på ut- eller innsiden av rørene.

Han tror det er svært sannsynlig at myndighetene nå i tiden fremover kommer til å se nærmere på nettopp det.

– Betydelige mengder gass lekker nå ut. Det innebærer ikke bare eksplosjonsfare, men er også giftig for mennesker. I tillegg vil fartøy som seiler over området kunne miste oppdrift og gå rett til bunns. Derfor leder de vekk trafikken.

– Helt bevisst signal fra Russland

Det er ingen tvil om hva Strømmen selv tror er årsaken bak gasslekkasjene.

– Jeg tror dette er et helt bevisst signal fra Russland, at de har sabotert rørledningene for å sende et tydelig signal til Vest-Europa om at de kan gjøre stor skade, i tillegg til dronene som er observert i Nordsjøen de siste ukene.

Dersom russerne skulle gå til angrep på norsk gass, ville det fått betydelige konsekvenser for resten av Europa, sier han.

– Dersom de hadde lyktes med å kun halvere norsk gasseksport, ville det ført til en total energikrise. Mister vi norsk gass, blir Europa mørk og kald.