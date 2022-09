KØ: Flere biler stod natt til fredag i kø for å krysse grensen mellom Russland og Georgia.

Russiske menn om mobiliseringen: − Gjem deg, eller dø

Russiske menn flykter fra hjemlandet etter at president Vladimir Putin beordret delvis mobilisering. Andre forsøker å finne kreative løsninger for å unngå å bli kalt inn til tjeneste.

Bølger av russiske menn rømmer landet for å unngå å bli kalt inn til militærtjeneste og sendt til fronten i Ukraina. Flere land, som Tyrkia, Georgia, Armenia og Montenegro har ingen krav til visum for russiske statsborgere.

Bilder og videoer viser økt pågang og lange køer ved flere grenseoverganger ut av Russland, som i Finland og Georgia.

Allerede onsdag var enveisbilletter ut av Russland utsolgt. Men Kreml mener meldingene om menn som flykter ut av Russland er overdrevet.

Derfor flykter de fra Russland: President Vladimir Putin President Vladimir Putin beordret onsdag en delvis mobilisering av 300.000 reservister til krigen i Ukraina. Like etter begynte menn å få brev i posten som beordret dem til tjeneste.

Russiske menn har allerede blitt samlet og sendt til militærleirer flere steder i landet. Mobiliseringen har startet i fattige regioner fjernt fra storbyene Moskva og St. Petersburg.

Videoen skal vise russiske menn som blir sendt til en militær treningsleir i Staryi Oskol i Belgorod-regionen:

Flere internasjonale medier har snakket med unge russiske menn som enten allerede har fått innkallelsen, eller rømt landet. Ingen ønsker å stå frem med fullt navn, i frykt for represalier.

– Gjem deg

– Når innkallelsesordren kommer har du to valg: Gjem deg, eller dø, sier en ung russisk mann til den belgiske avisen Het Laatste Nieuws.

Valentin, som bor i Moskva, forteller til avisen at to av hans kolleger ble hentet på jobb og «sendt til fronten».

PROTESTER: Onsdag var det flere protester i Russland etter Putins meldingen om «delvis mobilisering». Over 1300 personer ble pågrepet.

Den den russiske avisen Meduza har snakket med flere unge menn:

Nikita (29) sier han vil dra vekk:

– Men jeg har verken penger eller pass. Foreldrene vil hjelpe meg, men de er ikke rike selv. Jeg kommer helt klart til å gjemme meg, jeg drar ikke for å krige. I verste fall kutter jeg av meg fingeren, sier Nikita (29).

Aleksej (22) vet heller ikke om han blir i Russland:

– Forsvarsminister Sjojgu sier at de ikke skal mobilisere studenter, men det tror jeg ikke på. Min yngre bror blir 18 i morgen - han har panikk. Jeg vet ikke om jeg blir i Russland. Selv om de reiser ti straffesaker mot meg, vil jeg ikke dra (til krigen). Samtidig er jeg ikke ferdig utdannet - så hva kan det bli av meg i utlandet

Han sier han deltok å demonstrasjonen onsdag:

– Vi ble brakt til politistasjonen. Plutselig kom en krigskommisær med innkalling. Jeg besvimte - og de hentet ambulanse. Men før den kom, rakk de å fylle ut innkallingen.

24 år gamle Nikolai sier han ikke vil slåss:

– Moren min sier det ligger et straffeansvar her. Det er det minste ondet. Jeg vil ikke slåss, for det er en åpenbar død. Jeg er ikke interessert i politikk. Jeg er en vanlig sivil fyr som ikke er interessert i disse tingene.

– Klokka fire i morges kom to damer og leverte innkallingen til min stefar. Han måtte møte klokka syv på morgenen.

Pavel Tsjikov, advokat og leder for organisasjonen Agora, rennes ned av menn som har fått innkalling. Han forteller til Meduza om en 63 år gammel oberst mobilisert i Moskva, en 55 år gammel seniorløytnant i Volgograd og en 60 år gammel sersjant i Samara.

FINSKEGRENSEN: Det er økt pågang på grenseovergangene mellom Russland og Finland. Her på grenseovergangen Lappeenranta torsdag.

Etterlater høygravid kone

Det er ikke forbudt for menn å forlate Russland på nåværende tidspunkt.

– Jeg vil forberede meg på det verst mulige scenarioet, at alle menn uansett alder blir nektet å forlate landet, sa juristen Aleksej Prjanisjnikov.

The Guardian har snakket med den 29 år gamle sersjanten Oleg i Russlands reservehær. Innkallelsesordre til forsvaret kom i posten allerede timer etter president Vladimir Putin kunngjorde delvis mobilisering.

Han ble bedt om å møte opp på sitt lokale rekrutteringssenter i Kazan i republikken Tatarstan, om lag 800 kilomet øst for Moskva.

– Hjertet mitt sank da jeg ble kalt inn. Men jeg visste at jeg ikke hadde tid til å fortvile, sier han til avisen.

Oleg pakket sakene sine og bestilte en enveisbillett til byen Orenburg, like ved grensen til Kasakhstan. Han etterlater sin høygravide kone, som har termin neste uke.

– Jeg kjører over grensen i kveld. Jeg aner ikke når jeg vil komme tilbake til Russland, sa han til The Guardian torsdag kveld.

Reuters har snakket med russiske menn som nettopp har forlatt Russland.

– Krig er forferdelig. Det er greit å være redd for krig og død og slike ting, sier Sergej i Beograd.

– Den delvise mobiliseringen er en av grunnene til at jeg her. Det ser ut til å være et dårlig steg og kan føre til problemer for mange russere, sier Alex i Istanbul.

Slik kan russerne komme seg ut av landet.

– Villig til å brekke armen

BBC har snakket med en 26 år gamle «Sergej», som ble beordret til tjeneste allerede tirsdag kveld – før Putins tale.

Til tross for at Kreml har sagt at kun personer med militær trening blir innkalt, forteller Sergej at han ikke har noe militær erfaring.

BBC skriver at flere russiske menn leter etter kreative løsninger for unngå å møte til tjeneste. Vyatsjelav i Moskva forteller at han har bedt venner innen medisin om hjelp.

– Psykisk helse eller behandling for rusproblemer ser ut som gode, billige og kanskje til og med gratis muligheter, sier han.

Han hevder at hvis du er høy, eller blir tatt for fyllekjøring, blir du fratatt førerkortet og må forhåpentligvis få behandling.

En annen mann fra Kaliningrad sier til BBC at han vil gjøre alt for å unngå å bli beordret til tjeneste.

– Jeg er villig til å brekke armen, beinet, havne i fengsel, hva som helst for å unngå hele denne greia.