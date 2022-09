TALTE PÅ ENGELSK: Ukrainas president i FN.

Zelenskyj: − Det er bare én som vil ha krig

Ukrainas president holdt tale til FN, og fikk stående applaus fra mange etterpå.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte onsdag kveld via videolink til FNs generalforsamling i New York.

Han innledet talen blant annet med å fremheve Ukrainas vellykkede offensiver, hvor de har gjenvunnet russiskokkupert territorium.

–Vi demonstrerer vår rett til selvforsvar, og oppnår store resultater på slagmarken, sa han til FN.

Han gjentok hva han har sagt mange ganger: Ukraina vil ha fred, Europa vil ha fred, og verden vil ha fred.

– Vi har sett hvem som er den eneste som vil ha krig. Om han kunne ville han avbrutt talen min og sagt at han er fornøyd med denne krigen, med sin krig. Vi vil ikke la denne vinne, sa Zelenskyj.

Han måtte også gjenta at Ukraina aldri har provosert Russland, og sier landet kun har forsvart seg.

Han brukte også sterke ord når han tok til orde for at Russland må straffes for krigsforbrytelser. Han viste torturofre fra frigjorte ukrainske byer.

– Hvorfor er den russiske hæren så besatt av kastrering? spurte Zelenskyj og fortalte at et av ofrene som ble funnet ble kastrert før han ble drept av russiske styrker.

– Hvordan kan man tillate at den russiske hæren er på ukrainsk jord når vi vet de utfører massemord? Verden må beskytte liv.

Videre la han at vekt på at de ansvarlige bak krigen mot Ukraina må få sin rettmessige straff, et ord han gjentok flere ganger underveis i talen.

Han kaller straff et av vilkårene for fredsbygging i fremtiden.

Den ukrainske presidenten ber også om at sanksjonene mot Russland fortsetter.

I tillegg tok han opp at han mener at FN bør fjerne veto-retten i FNs sikkerhetsråd.

Etter talen ble det applaus. Mange reiste seg til stående applaus, men en del valgte også å bli sittende uten å klappe.