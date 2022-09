Valget i Italia: Giorgia Meloni fra ytre høyre er favoritt til å vinne

Demonstranter under et av valgkamparrangementene til Italias Brødre-leder Giorgia Meloni. På plakaten står det «Jeg er ikke redd for innvandrere, men jeg er redd for patriarkatet». Meloni anklages av venstresiden for å utgjøre en trussel mot migranter, kvinners rettigheter og homoseksuelle familier.