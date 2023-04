Disse fjellene

gir vann til mer enn

én milliard mennesker Men nå er noe

i ferd med å skje Neam har allerede

merket det på kroppen

VERDENS TAK SMELTER

Himalaya smelter

EVEREST BASE CAMP (5364 m.o.h.): Det er 30 år siden Andrew Howgego var her sist. Nå myser han opp mot toppen av Mount Everest.

Verdens høyeste fjell har noe eget ved seg, som en aura. Fjelltoppen er ugjestmild der den strekker seg opp mot himmelen.

– Det er klart jeg er bekymret. På nyhetene ser man hvordan vannet og landmassene tar med seg hus og trær lenger ned i dalen. Og alt starter her oppe, sier Howgego til VG.

Vi befinner oss snaut 5400 meter over havet. Andrew Howgego har reist fra Queensland i Australia for å komme hit, til foten av Mount Everest.

Han vil oppleve Himalaya på nytt. Se med egne øyne om fjellkjeden har endret seg.

Nå er han ikke i tvil:

– Det så veldig annerledes ut her for 30 år siden. Kanskje ikke så mye her oppe, men definitivt i de lavereliggende områdene, mener han, og tar et bilde.

Himalaya. Navnet betyr «snøens hjemsted» på sanskrit sanskritSanskrit er et av de eldste språkene i den indoariske greina av den indoeuropeiske språkfamilien. Sanskrit er et arkaisk språk. Dateringen av språkets alder, henger sammen med dateringen av de eldste vediske skriftene. De eldste delene av Rigveda er i så måte datert til mellom 1500 f.Kr. og 1000 f.Kr..

Hit kommer eventyrere fra hele verden. Noen skal helt til topps. Andre nøyer seg med rolige fjellturer på små stier som svinger seg mellom fjellene.

Mange er ikke klar over alarmen som både blinker og uler rundt dem:

Snøen har allerede begynt å forsvinne. Landskapet endrer seg.

Og menneskene har skylden.

Forskning viser at 40 prosent av isbreene i Himalaya har forsvunnet i løpet av de siste århundrene.

Og utviklingen går raskt nå. Fryktelig raskt.

Breene har krympet ti ganger så raskt i løpet av de siste 40 årene, sammenliknet med de siste 700 årene.

Noen har allerede begynt å betale prisen.

MELAMCHI, NEPAL (940 m.o.h.): Huset hennes ser litt malplassert ut, som om det er bygd i en tørrlagt elv.

Vi befinner oss i lavlandet nå, et par timers kjøretur nordøst for hovedstaden i Nepal, Kathmandu.

I det fjerne, høyt der oppe, ruver Himalaya. Fjellkjeden strekker seg 2400 kilometer fra fra vest mot øst.

– Man merket ikke at vannet steg, det var mer som at hele bakken beveget seg mot oss, sakte. Det var som en tykk løsmasse med leire som tok over huset vårt, sier Neam Susila Khadka.

Hun tar imot VG på taket av huset sitt. Mellom oss tusler det noen høner.

Hun skuer utover det forlatte landskapet. De husene som fortsatt står oppreist er delvis begravd i gjørme.

Så godt som samtlige er forlatt.

I juni 2021 satt Neam i førsteetasje i dette huset. Klokken hadde passert 08.00 da hun fikk øye på de voldsomme landmassene som dro med seg bygninger, broer og biler på ferden nedover dalen.

Sakte, sakte – men med voldsom kraft.

Neam tok tak i barnebarnet og løp alt hun orket.

Hun overlevde. Det gjorde ikke 21 personer, som ble tatt av leirmassene.

Medier fra hele verden dekket tragedien som fant sted i Nepal denne dagen.

– Jeg visste ikke at dette kunne skje! Jeg hadde virkelig ingen idé om det, for det ble bygd så mange store hus her. Noen av dem var som palasser, sier hun.

Nå er de borte. Neams hus er ett av få som står igjen. Myndighetene har lagt ned forbud mot å bo her. Men familien på ni har ikke råd til å flytte.

Neam viser VG rundt i det lille huset. Leirmassene har sneket seg inn i samtlige rom, som en ubuden gjest. Hun har bodd i området i 40 år.

– Jeg har ingen utdannelse og kan ingenting om klimaendringer, forteller Neam, på spørsmål fra VG.

Hun forteller likevel om mer ekstremvær enn tidligere.

– Regntiden blir verre og verre. Ingen blir værende her lenger, sier hun.

«Asias vanntårn». «Den tredje pol». Himalaya har mange kallenavn.

Bare Arktis og Antarktis kan skilte med større forekomster av ferskvann. Ti av de store elvene i Asia har sitt utspring i Himalaya.

Indus, Brahmaputra og Yangtze. Mellom én og to milliarder mennesker i Sør-Øst Asia er helt avhengig av vannet fra disse elvene i hverdagen.

– Det haster. Situasjonen er veldig, veldig alvorlig, sier Philippus Wester til VG.

Klimaforskeren var hovedforfatteren bak en omfattende rapport som organisasjonen International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) ga ut i 2019.

Den viste blant annet hvordan temperaturen stiger langt raskere i Himalaya enn i resten av verden.

Dersom verden klarer å stanse temperaturøkningen til 1,5 grader (den er på 1,1 grader per 2023, journ. anm.) sammenlignet med førindustriell tid - slik Paris-avtalen legger opp til - så vil én tredel av isen i Himalaya ha forsvunnet innen århundreskiftet.

Stiger temperaturen derimot med to grader, vil halvparten av isen være borte.

Konsekvensene blir enorme.

– Dere så selv hva som skjedde i Melamchi. Før kunne du oppleve ordinære jordskred. Men nå er fjellene mye mer ustabile enn tidligere. Vi har aldri sett dette tidligere. Det var tykk leire som gled nedover dalsiden og tok med seg alt på veien. Dersom temperaturøkningen fortsetter, så vil vil bare se mer av det, sier Wester.

– Jeg er ikke bekymret for at elvene går tom for vann, men svingningene blir større og fenomenene vil bli mye mer ekstreme, sier han.

Forskeren er klar på at utslippene av klimagasser må ned på verdensbasis.

– Vi er på overtid, sier Wester.

– Dette skjer i Himalaya. Hvorfor bør mennesker i Norge også bekymre seg for dette?

– For det første bor vi i et globalt samfunn. Folk flytter på seg i større grad enn tidligere. I fremtiden vil også Europa kunne oppleve stor tilflytting av mennesker som ikke kan bo i farlige områder lenger, som følge av klimaendringene.

Wester er godt oppdatert på den norske klimadebatten og diskusjonene rundt stans av leting etter ny olje.

Han snakker om hvordan Utenriksdepartementet har støttet både klimakampen i Nepal, og organisasjonen han i dag er rådgiver for.

– De spørsmålene som treffer Himalaya nå gjelder også Alpene i Sentral-Europa, samt de fjellrike områdene i Norge. Dette er forhold som berører alle, sier han.

EVEREST VIEW HOTEL (3962 m.o.h.): Himmelen er blå og utsikten opp til Mount Everest er upåklagelig fra den lille terrassen.

Hotelldirektør Sonam Tshering lokker med en kaffe, et glass juice, en ristet brødskive og omelett. Samt en regning på 350 kroner.

Her, på verdens høyestliggende hotell, er det ingen konkurranse om kundene.

Turister fra hele verden er innom hotellet hver uke. Noen kommer til fots, andre med helikopter.

– Jeg har sett klimaendringene med egne øyne, forteller hotellsjefen.

Han er sherpa og har jobbet på hotellet i 30 år.

– Det var mye mer snø tidligere. Nå er det stein overalt. Det har skjedd gradvis de siste femten årene.

Han er bekymret. Vennene hans er fjellguider, sier Tshering.

De forteller om isbreer som smelter i en helt annen skala enn tidligere.

– Det er ingen tvil om at noe er i ferd med å skje, sier Sonam Tshering.

BERGEN (0 m.o.h.): Peter Andersen er førsteamanuensis ved institutt for geografi, og har besøkt Nepal mellom 15 og 20 ganger.

– Himalaya opplever en større temperaturøkning enn resten av verden. Økningen er på over to grader på ulike tider av året. Det gjør at monsunregnet blir mer ustabilt, forteller han.

Og det skaper problemer. For når det kommer en tørkeperiode midt i regntiden, før regnet starter igjen, så blir det vanskelig å planlegge innhøsting.

Endringene merkes på flere områder: Økte temperaturer gjør at malaria og denguefeber dukker opp der sykdommene ikke fantes tidligere.

– Nepal opplever også ekstremsituasjoner med kraftig nedbør i større grad enn tidligere. Det skaper flom og ras i ulike deler av landet, sier Andersen.

Melamchi, området der Neams hus ble fylt med leire, er et slikt område.

Men Andersen retter også en advarende pekefinger mot krisemaksimering: Han forteller om en varslet Himalaya-krise helt siden 1970-tallet. Den gangen ble det hevdet at befolkningsveksten førte til avskoging i det enorme fjellplatået.

Men avskoging har Nepal fått kontroll på. Det gikk bra, argumenterer Andersen.

Forskeren vil ikke koble uttrykket «Asias vanntårn» til isbreene som krymper. Mesteparten av Himalaya-vannet som forsyner Asias elver, kommer derimot fra snøsmelting, sier han.

Forskjellene kan være store i ulike deler av Himalaya. I Tibet viser forskning for eksempel at det har kommet mindre snø, men mer regn siden 60-tallet.

– Det skyldes åpenbart klimaendringer og påvirker veldig mange mennesker , siden det forandrer tidspunktet for når vannet kommer, sier Andersen til VG.

KATMANDU (1400 m.o.h.): Indiske Praveen klyver ut av helikopteret i Katmandu, hovedstaden i Nepal.

Han er en av mange turister som har punget ut for å oppleve Himalaya fra luften. Fem timer og 11.000 kroner senere er han ikke i tvil om at det var verdt det.

– Men det jeg så bekymrer meg. Jeg trodde det skulle være mer snø, sier han til VG.

Han kommer fra Hyderabad i India. Det bor syv millioner mennesker i byen. Der driver han to restauranter.

– Folk snakker om klimaendringer i India også, men folk flest reiser ikke til Nepal. Det burde flere gjøre, mener Praveen.

Han har enda et råd:

– Under pandemien forsvant all trafikken. Forurensingen i indiske byer sank dramatisk over natten. Det var fantastisk. Verden bør sette all trafikk på pause i to måneder hvert eneste år. Kanskje hjelper det på situasjonen i Himalaya også.