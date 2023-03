BILER TIL FRONTEN: Varaordføreren i Lviv, Serhiy Kiral, Roy Jacobsen (i midten), Morten Wetland (til høyre) sammen i Ukraina i midten av mars.

Forfatteren og diplomaten: Her leverer de droner, biler og radioer til den ukrainske fronten

Etter 2000 kilometer på veien, dag og natt, har forfatter Roy Jacobsen og tidligere toppdiplomat Morten Wetland vært med å levere utstyr til det ukrainske forsvaret. De mener omverden må få opp farten – før det er for sent.

– Jeg pleier å si at det er bedre å gjøre litt, enn å mene mye, sier forfatter Roy Jacobsen til VG.

Han er akkurat tilbake fra en omfattende reise.

Sammen med den frivillige norske organisasjonen «Fritt Ukraina», har 12 personer fra Norge, fordelt på syv pickuper, SUV’er, én varebil og én stor trailer, gjennomført en større leveranse av utstyr til det ukrainske forsvaret.

Overleveringen skjedde i den ukrainske byen Lviv nær grensen til Polen, for to uker siden.

Utstyret skal sendes rett til fronten i Øst-Ukraina, hjelp de ukrainske soldatene selv mener de nå sårt trenger.

De som mottar utstyret er blant andre 53. mekaniserte brigade i den ukrainske hæren, som opererer midt i svært blodige kampene om Bakhmut.

Donasjonen var omfattende:

16 biler som er ment for brukt ved fronten.

32 observasjonsdroner.

4000 soldatstøvler.

En generator.

10 avanserte radio-sett.

Soldatbekledning.

UTSTYR: Jacobsen og Wetland med noe av utstyret de nå har overlevert til de ukrainske soldatene.

«Må få ut finger'n»

For den anerkjente, prisvinnende forfatteren Roy Jacobsen er dette noe som føles helt riktig for ham å gjøre.

Gjennom 2022, mens han fulgte med på utviklingen i Ukraina-krigen, kjente han på et stadig økende behov for å gjøre noe konkret.

– Jeg kan ikke huske i min levetid at jeg har vært så opprørt over noe som skjer i vår umiddelbare nærhet. Irritasjonen over tregheten i responsen fra Norge steg i meg. Flere må få ut fingeren, sier han.

Han visste at hans venn, den tidligere toppdiplomaten Morten Wetland, var engasjert i Fritt Ukraina, som allerede hadde gjennomført flere lignende leveranser til landet.

Den norske organisasjonen har per nå over 1000 medlemmer og milliardærene Trond Mohn og Christian Ringnes er blant donorene.

Jacobsen bestemte seg for å bidra fysisk med den neste leveransen organisasjonen skulle gjennomføre. Den skjedde i midten av mars.

Fra Tyskland satt Jacobsens kone, forfatteren Anneliese Pitz, i førersetet, mens han holdt kontakten med den andre i kolonnen over samband.

Ved grensen til Ukraina kunne de se milevis med trailere som ventet på å krysse med varer inn i det krigsherjede landet.

– Å krysse inn i Ukraina føltes både spennende og riktig. Vi leverte utstyr hæren selv har etterspurt. Det gjorde et sterkt inntrykk å møte mottagerne, og å se motet og humøret deres. Fy faen så sterke de er, sier Jacobsen.

FREMME: Denne helgen kom bildene fra fronten i Øst-Ukraina, der overvåkningsdronene organisasjonen brakte inn i landet, nå er i bruk.

– Noe konkret å bidra med

Ved Jacobsens side gjennom oppdraget, var hans mangeårige venn Morten Wetland og hans kone.

Wetland er tidligere Ap-statssekretær, ambassadør til Tyskland og FN-ambassadør – og har med det også lang erfaring med diplomatisk kontakt med Russland.

– Jeg var blant de mange som absolutt ikke kunne tro at Russland faktisk skulle gjennomføre en fullskalainvasjon av Ukraina. Jeg så bare ikke logikken i at dette kunne føre med seg noe positivt for Russland, sier han til VG.

Gjennom våren i fjor irriterte han seg stadig oftere over politikere som nasjonalt og internasjonalt brukte det Wetland kaller «tomme ord om fordømmelse av Russland».

– Store deler av Norge fortsatte som om ingen ting hadde skjedd, sier han og fortsetter:

– Jeg må innrømme at jeg selv ikke gjorde stort i starten, men så kom tanken om Fritt Ukraina mer på banen. Endelig var det noe konkret jeg kunne bidra med, sier han.

LEVERT: Over 16 bilder ble kjørt i kolonne inn i Ukraina, der de skulle sendes rett til frontlinjen for bruk av soldatene.

Soldatene sier hva de trenger

Det er Høyre-politiker Peter Frølich som er styreleder og pådriver i Fritt Ukraina.

Frølich er samtidig leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som i forrige uke enstemmig kritiserte regjeringen for treg Ukraina-håndtering i krigens første fase.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tok selvkritikk på den lange saksbehandlingstiden og endret rutinene i etterkant.

Frølich understreker at hans intensjon med Ukraina-arbeidet ikke er å få frem noe «politisk poeng». Han har gjentatte ganger sagt at dagens regjering nå gjør mye for Ukraina.

– Jeg forsøker å balansere disse to rollene så godt jeg kan, og Fritt Ukraina er ikke et politisk prosjekt. Medlemmene og pådriverne en blanding av folk fra svært ulike partibakgrunner, noe jeg er veldig stolt av og som jeg synes er viktig, sier han.

INVOLVERT: Høyre-politiker Peter Frølich sammen med en ukrainsk soldat.

Frølich sier at ideen til organisasjonen kom da han, som flere andre, kjente på en «trang til å gjøre noe».

– Man er jo aldri sterkere enn nettverket sitt. Vi klarte å samle støtte fra folk med stor lommebok og varme hjerter. Det hjalp veldig. Det er disse som har gjort Fritt Ukrainas arbeid mulig.

Politikeren ble etter hvert introdusert for varaordføreren i Lviv, byen helt vest i Ukraina, ved grensen til Polen.

Han satte dem i kontakt med hæravdelinger som kjemper i frontlinjene øst i landet.

– Det var viktig for oss å bare gi utstyr som soldatene selv sier de trenger. På den måten kommer utstyret faktisk til nytte, sier Frølich.

MOTTAGER: Varaordføreren i Lviv, Serhiy Kiral, sammen med Roy Jacobsen, og andre i følget.

Ukrainsk politiker: – No bullshit

Varaordføreren i Lviv, Serhiy Kiral, sier til VG i et intervju at Fritt Ukrainas metode med målrettede, konkrete leveranser fungerer.

– Fritt Ukraina har flittig brakt bare det utstyret som trengs i forsvaret av landet, dets frihet og demokrati. Vi kan dokumentere at alt utstyret som sendes faktisk ender opp hos endebrukeren – Ukrainas forsvarere.

Den ukrainske politikeren sier han er stolt over samarbeidet med nordmennene.

– Jeg liker deres «no bullshit», målrettede respons og fokus på det som virkelig gjelder og trengs. Dette arbeidet trengs for å nærme seg en seier, som til slutt kan skape fred og sikkerhet i Europa og verden, sier han.

