Israels forsvarsminister Yoav Gallant

Reuters: Israels statsminister sparker forsvarsministeren

Lørdag advarte Israels forsvarsminister Yoav Gallant mot en kontroversiell lovendring. Søndag varsler statsminister Benjamin Netanyahu at han gir partikollegaen sparken.

Det melder Reuters.

De to er begge fra det samme partiet, Likud, men har vært i konflikt om en kontroversiell endring av rettssystemet:

Lørdag ba forsvarsministeren Netanyahu om å midlertidig stanse endringen av en lov som blant annet innebærer at parlamentet skal kunne overprøve avgjørelser i Høyesterett, og vedta lover som Høyesterett har avvist. Parlamentet vil også få kontroll over utnevnelsen av dommere.

Denne lovendringen ville også beskytte Netanyahu juridisk under rettssaken hvor han er anklaget for korrupsjon.

– Villig til å betale enhver pris

I en tale lørdag, mens Netanyahu var på besøk i Storbritannia, sa Gallant at lovendringen burde settes på pause for Israels sikkerhet. Samtidig demonstrerte hundrevis av israelere mot lovendringen for tolvte uke på rad, skriver CNN.

– Kledd i IDF-uniform, har jeg risikert mitt liv dusinvis av ganger for staten Israel, og nå - for landet vårt, er jeg villig til å ta enhver risiko og betale enhver pris, sa han i talen.

Ifølge israelske medier deltok over 100.000 mennesker i en gigantisk demonstrasjon i Tel Aviv lørdag. De ble blant annet møtt av politi utstyrt med vannkanoner.

Da statsminister Netanyahu reiste til Storbritannia måtte han fraktes med helikopter for å komme forbi demonstranter som ville hindre ham i å reise. Biler og store folkemengder blokkerte den internasjonale flyplassen. Det har også vært motstand blant IDF-soldater.

De foreslåtte lovendringene har skapt bekymring for et svekket rettsvesen og en nærmest enerådende makt for politikerne.

Info Fakta om forslagene til rettsreform i Israel Benjamin Netanyahu tiltrådte 29. desember 2022 som Israels statsminister. Han er landets lengst sittende statsminister med regjeringsperioder fra 1996 til 1999, og deretter fra 2009 til 2021.

Hans nye regjeringen er den mest høyrevridde og religiøst konservative noen gang.

I starten av januar la justisminister Yariv Levin forslag til en lenge varslet rettsreform. Netanyahu har gjort reformen til en sentral del av regjeringens program.

Et av forslagene går ut på at nasjonalforsamlingen Knesset kan vedta lover landets øverste domstol har avvist som grunnlovsstridige. Det betyr at de med et flertall på 61 eller flere stemmer vil kunne overstyre Høyesterett.

Reformen vil også gi regjeringen mulighet til å utnevne et flertall av medlemmene i panelet som skal utpeke nye dommere. I dag utgjør regjeringens valgte medlemmer et mindretall av medlemmene i panelet. Politikerne vil dermed nærmest få full kontroll over nominasjoner av dommere til Høyesterett

De foreslåtte endringene har skapt bekymring for et svekket rettsvesen og en nærmest enerådende makt for politikerne.

Ifølge meningsmålinger støtter om lag en firedel av befolkningen endringene, mens 50 prosent er imot.

I løpet av de siste to månedene har hundretusenvis av israelere demonstrert på forskjellige steder i Israel. De største demonstrasjonene har funnet sted i Jerusalem og Tel Aviv.

Lovforslaget har også ført til oppsiktsvekkende kritikk fra deler av militæret. Finanssektoren i landet frykter at lovforslaget vil redusere investeringsviljen i Israel.

USAs president Joe Biden har tatt avstand fra planene.

Regjeringens plan er å fullføre prosessen innen april. Kilder: Haaretz, Times of Israel, AP, Reuters, Dagsavisen. Vis mer