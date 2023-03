Dette vet vi om skoleskyteren i Nashville: Hadde kart og manifest

24. mai 2022: En 18 år gammel mann skyter og dreper 19 elever og to lærere ved en barneskole i Uvalde i Texas. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet.

18. mai 2018: En 17 år gammel elev åpner ild mot klassekameratene sine på en skole i Santa Fe, Texas. Ti personer – åtte elever og to lærere – ble skutt og drept. Gjerningsmannen blir pågrepet i live.

7. juni 2013: En mann skyter og dreper sin far og bror før han tar livet av tre personer på en høyskole i Santa Monica. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet på skolens bibliotek.

2. april 2012: En gjerningsmann skyter og dreper syv mennesker på et privat, kristent college i California.

21. mars 2005: En 16 år gammel elev skyter og dreper syv personer på en videregående skole i et urfolksreservat i Minnesota, etter først å ha drept to andre et annet sted. Gjerningsmannen tar livet av seg.