BLIR BEDT OM Å GÅ UT AV KONTORET: Sandy Pooler, sjef på rådhuset i Arlington i Massachusetts forsøker å få de to besøkende ut av kontoret.

Henger ut offentlig ansatte på YouTube

Selvutnevnte «granskere» av ytringsfriheten oppsøker offentlig ansatte og provoserer frem reaksjoner. Og streamer alt på YouTube for tusenvis.

Flere offentlige bygninger har i det siste fått besøk av folk utstyrt med kameraer i delstaten Massachussetts, men også andre steder.

De streamer møtene med offentlig ansatte på YouTube, og videoene inneholder ofte provokasjoner som skal presse frem en reaksjon. Dette skaper igjen engasjement og massivt med seere, skriver Boston Globe.

En av kontoene heter «Accountability for All» med 121.000 abonnenter. Målet skal være å granske ytringsfriheten.

I en av de mest populære videoene på kontoen blir Sandy Pooler, som er sjef på rådhuset i Arlington «utfordret» fordi de er «betalt av folket». To personer kommer inn og filmer de ansatte når de jobber, og blir sluppet inn på kontoret til Pooler.

Han vil ikke ha dem der, og forsøker få dem til å forlate kontoret og komme ut på gangen fordi de ikke var invitert. Han fortsetter å snakke med dem og svarer så høflig han kan på spørsmålene.

SIER DE KJEMPER FOR YTRINGSFRIHET: Sandy Pooler svarer på spørsmål fra de to YouTuberne som kom seg inn på kontoret hans i Arlington.

— Dette er vårt kontor, sier de to mens de filmer Pooler som er tydelig ubekvem med besøket.

Tyrannisk sjef kjefter ordre og ser dum ut, heter videoen hvor han også blir bannet til av de to, og bedt om å fortelle hvor mye han tjener.

– De kommer ikke bare inn og filmer, de sier stygge ting til folk for å utløse en provokasjon, sier Pooler til Boston Globe.

­Hva det har med det første grunnlovstillegget å gjøre er ikke klart for meg, legger han til.

Det første grunnlovstillegget dreier seg blant annet om ytringsfrihet.

Fortsetter etter besøkene

I videoen gjør de to også et kjempepoeng ut av en av ansatte som gjør som de to besøkende: Hun tar opp telefonen og filmer de to.

Oppmerksomheten de offentlig ansatte får stopper ofte ikke med YouTube-videoen som legges ut. En offentlig tjenesteperson i en av byene som har fått besøk sier en av de ansatte fikk massivt med e-poster og telefonoppringninger fra «en hær av internett-troll».

Boston Globe har snakket med en av de såkalte ytringsfrihetskjemperne, Joshua Abrams.

­Jeg er hyggelig mot alle, med mindre det blir et spørsmål hvor de setter spørsmål ved mine rettigheter, sier han.

Byer i Massachussetts diskuterer nå hva som kan gjøres. Blant forslagene er skilt hvor det står «kun for ansatte» i spesielle områder, eller forbud mot å filme på steder med sensitivt materiale, som blant annet sosialkontoret.

