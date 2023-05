VILLE VISE SEG FREM: De russiske paramilitære krigerne, som støtter Ukraina i krigen, fotografert etter å ha kommet tilbake fra Russland på onsdag.

De rykket inn i Russland: − Møtte ikke motstand på flere timer

Etter å ha endt militæroperasjonen inne i Russland, som varte i flere dager denne uken, møtte de russiske anti-putin-krigerne pressen. De beskriver liten motstand fra den russiske hæren.

Kortversjonen To russiske paramilitære grupper, «Legionen for frihet for Russland» (LSR) og «Russisk frivillighetskorps» (RVC), som samarbeider med Ukrainas hær, utførte et sabotasjeangrep inne i Russland denne uken.

Angrepene fant sted i det russiske fylket Belgorod, nord for ukrainske Kharkiv. Gruppene hevder de møtte liten motstand fra den russiske hæren.

LSR-lederen «Caesar» hevdet at målet for operasjonen kunne vært mer ambisiøst, og at deres krigere kunne nådd byen Belgorod.

RVC-kommandør «White Rex» sa at de koordinerte med det ukrainske forsvaret innenfor Ukrainas grenser, men beslutninger utenfor grensene var deres egne. Vis mer

Denne ukens oppsiktsvekkende sabotasjeangrep inne i Russland er over.

To paramilitære grupper, bestående av russere som samarbeider med den ukrainske hæren, angrep mandag morgen en russisk grensepost nord for den ukrainske byen Kharkiv, og rykket mange kilometer inn i det russiske fylket Belgorod.

Der holdt de stand i flere døgn.

– Vi har frigjort en del av Russland. Det er en liten del, men dette er bare begynnelsen, sa den ene gruppens talsmenn til VG over telefon, tirsdag ettermiddag.

Russiske myndigheter hevdet samtidig at gruppene som sto bak er beseiret og fordrevet, og at minst 70 opprørere ble drept.

Onsdag ettermiddag kom krigere fra de to gruppene «Legionen for frihet for Russland» (LSR) og «Russisk frivillighetskorps» (RVC) tilbake til ukrainsk territorium. Der holdt de en pressekonferanse i et skogholt, for flere titalls journalister.

HEVDER INGEN BLE DREPT: Begge gruppene hevder ingen av deres soldater ble drept i operasjonen.

Krigerne hoverte over den manglende motstanden de møtte fra den russiske hæren i starten av operasjonen:

Lederen for LSR, en 50 år gammel russer med kallenavnet Caesar, sa til pressen:

– Reaksjonen fra russerne var veldig treg, uorganisert og startet ikke før flere timer hadde gått, sa han.

Han sa videre at målet for operasjonen kunne vært mer ambisiøs, og hevder at deres krigere kunne nådd byen Belgorod, hvis de hadde ønsket.

– Ble dere skutt mot, spør en reporter.

– Så klart, men de traff oss i mindre grad enn de traff sivile hjem. De ødela sitt eget territorium. Det viser at Kreml ikke bryr seg om hvem de dreper, ukrainere eller russere, så lenge de beholder makten.

«CAESAR»: Lederen av «Legionen for frihet for Russland» møtte pressen onsdag.

Kommandør i RVC, en mann med kallenavnet White Rex, som av flere medier blir beskrevet som høyreekstrem, møtte også pressen.

Han sa ifølge The Guardian:

– Dere vil se oss igjen på den andre siden. Jeg kan ikke avsløre disse kommende operasjonene, og jeg kan heller ikke avsløre hvor det vil skje. Grensen er ganske land, sa han.

Les også «Legionen» svarer: Derfor angrep vi Russland Mandag angrep deres krigere en russisk grensepost og rykket inn på russisk territorium.

Russland har hele denne uken hevdet at angriperne som inntok Russland, er ukrainske soldater.

«White Rex» hevder at det ukrainske forsvaret ønsket dem «lykke til» og at de ga angriperne råd, men at ingen ukrainske soldater krysset grensen.

– Alt vi gjør innenfor grensene til Ukraina, koordinerer vi med det ukrainske forsvaret. Alt vi gjør og alle avgjørelser vi tar utenfor grensene, er våre egne avgjørelser, sa han.

Ifølge The New York Times ble White Rex også konfrontert med anklagene om at han og flere andre av russerne i de paramilitære gruppene er nynazister og høyreekstreme.

Han innrømmer at han er han er «høyreorientert», men benekter å lene seg mot fascismen.

– Mitt mål er å hjelpe Ukraina med å vinne krigen, for så å fortsette inne i Russland med væpnet revolusjon mot Putin-regjeringen.

«WHITE REX»: Mannen som beskriver seg selv om kommandør i «Russisk frivillighetskorps» deltok også i pressekonferansen.

Info Dette vet vi om sabotørene Legionen for frihet for Russland og Russisk frivillighetskorps sier de sto bak angrepene i det russiske fylket Belgorod. Det er få opplysninger om hvordan gruppene blir finansiert, hvor mange medlemmer de har, og hva slags støtte de får fra Ukraina. Russisk frivillighetskorps (RVC): * Består av russere som har kjempet i og for Ukraina – mot Russland. * Ble stiftet av en ytterliggående russisk høyrenasjonalist, Denis Kapustin – også kjent som Denis Nikitin – i august 2022. Russland har stemplet ham som terrorist. * Hevder å stå bak væpnede operasjoner i russiske Brjansk i mars og i Belgorod 22.–23. mai. * Er ifølge ukrainsk etterretning en uavhengig undergrunnsgruppe i Russland, med en enhet i den ukrainske fremmedlegionen. Det avviser fremmedlegionen. * En video som ble lagt ut av RVC mandag, viser to menn som hevder de har kapret et pansret russisk personellkjøretøy. Reuters har identifisert en av mennene som Ilja Bogdanov, en russisk statsborger som fikk ukrainsk statsborgerskap i 2015 etter å ha kjempet på ukrainsk side mot russiskstøttede separatister øst i Ukraina. Legionen for frihet for Russland (LSR): * Oppgir at den ble dannet våren 2022 fordi russere ønsket å kjempe med det ukrainske militæret mot «Putins væpnede gjeng». * Politisk leder er den tidligere parlamentarikeren Ilja Ponomarjov, den eneste parlamentarikeren som stemte mot Russlands annektering av Krim-halvøya, og som senere flyttet til Ukraina. * Sier at den samarbeider med ukrainske styrker og opererer under ukrainsk kommando. Har tatt ansvaret for angrepet i Belgorod og deltar også i kampene øst i Ukraina. * En talsperson for ukrainsk etterretning har sagt at angrepene i Belgorod kun involverer russiske statsborgere, og at målet er å etablere en «sikkerhetssone» for å beskytte sivile ukrainere. Kilde: NTB, Reuters og AFP Vis mer

