MEDIESTORM: Gary Lineker ute på tur med hunden. Et kobbel av britiske journalister ligger tett på.

Asylekspert om Lineker-kaoset: − Vi kan ikke løpe fra historien

Gary Lineker skal igjen få lede fotballsendinger på britisk TV. Men loven som fratar migranter retten til å søke asyl, ligger fast. Sammenligningen med andre verdenskrig var på sin plass, mener norsk asyladvokat.

Det har vært en stormfull helg i britisk fotball.

Ikke grunnet kampene, men fordi fotballprofilen Gary Lineker ble tatt av lufta, etter å ha sammenlignet britiske asyllover med Nazi-Tyskland på Twitter.

Lineker fikk massiv støtte, og de som skulle ha ledet sendingene sammen med ham, storhetene Alan Shearer og Ian Wright, trakk seg i sympati. Spillere og managere i Premier League ville heller ikke la seg intervjue av BBC.

Det endte med at Lineker får returnere som programleder. BBC måtte beklage, samtidig som de varsler nye rutiner for hva deres ansatte kan ytre seg om i sosiale medier.

Men hva innebærer egentlig lovforslaget som Lineker hadde så sterke meninger om?

– Kun ekstreme diktaturer har gjort noe lignende. Hvis det innføres så blir Storbritannia det første siviliserte, demokratiske land som bryter ut av Flyktningkonvensjonen, slår asyladvokat Arild Humlen fast.

Info Dette sa Gary Lineker «Gode Gud, dette er verre enn grusomt. Det er ikke noe stort innrykk av migranter. Vi tar imot langt færre flyktninger enn andre store land i Europa. Dette er ikke ulikt språkbruken som Tyskland brukte i 30-årene» skrev Lineker. Linekers melding på Twitter kritiserte loven som skal hindre ulovlige migranter å få opphold i Storbritannia. Den britiske regjeringen reagerte kraftig, og mente han sammenlignet dem med nazister, og dermed tok lett på forfølgelsen av jødene under andre verdenskrig. Lineker (62) har spilt på Tottenham, Barcelona og det engelske landslaget, og har ledet det populære BBC progammet «Match of the Day» i en årrekke. Vis mer

Dette går lovforslaget ut på:

Den britiske regjeringen vil utvise alle som ankommer Storbritannia i småbåter, og gi dem et livslangt forbud mot å bosette seg i landet.

Det vil si at ingen som krysser Den engelske kanal med irregulære transportmidler, får lov til å søke asyl.

I stedet skal myndighetene pågripe og deportere dem enten til hjemlandet eller et trygt tredjeland.

Den britiske regjeringen vedgår at loven kan bli utfordret i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Arild Humlen, som i flere år ledet Advokatforeningens lovutvalget i Asyl- og utlendingsrett, og har jobbet med rettssikkerhet for asylsøkere gjennom flere tiår, har ført flere saker for EMD. Han er sikker på at det britiske forslaget ikke står seg.

– Dette lovforslaget er åpenbart i strid med Flyktningkonvensjonen og Menneskerettighetskonvensjonen, sier Humlen.

KRYSSER KANALEN: Småbåter med påhengsmotorer beslaglegges i stort monn etter ulovlige passeringer over Den engelske kanal.

Det er nemlig ingen krav i Flyktningkonvensjonen om at man har kommet seg lovlig til det landet man søker asyl i.

Tvert imot er det slått fast at mennesker på flukt har lov til å ta seg inn i et land og søke om beskyttelse, og at man ikke kan straffe dem for å ha passert grenser ulovlig eller brukt ulovlige reisedokumenter.

– Norsk Høyesterett har slått fast at falske reisedokumenter ikke kan straffes, nettopp grunnet de internasjonale forpliktelsene i Flyktningkonvensjonen.

Dersom man fratar noen muligheten til å søke asyl, vil det altså være umulig å fastslå om noen er en migrant eller en flyktning.

OMSTRIDT: Statsminister Rishi Sunak og innenriksminister Suella Braverman har gjort det til en fanesak å stanse båtankomster.

Storbritannia vil i tillegg til å fjerne asylretten også innføre regler der de deporterer mennesker eller internerer dem, altså holder dem innesperret.

– Dette lovforslaget bryter dermed også Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3, om at man ikke kan returnere noen til krenkende behandling, og artikkel 8, om retten til privat- og familieliv, sier Humlen, og legger til.

– Saker som har minnet om det britene prøver på er blitt prøvet i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Der har de tapt.

Storbritannias innenriksminister Suella Braverman, innrømmer at forslaget tøyer grensene til det internasjonale lovverket, men mener det ikke bryter med menneskerettighetene.

– Jeg er sikker på at dette lovforslaget er forenlig med våre internasjonale forpliktelser, sa innenriksministeren da hun la det frem i parlamentet i slutten av forrige uke.

Info Fakta: Immigranter til Storbritannia I fjor ankom over 45.000 mennesker i små båter etter å ha krysset Denengelske kanal. I 2018 var det kun 300 som kom til landet på denne måten.

Storbritannia mottar færre asylsøkere enn flere EU-land. I 2001 mottok landet ni søknader per 100.000 innbyggere, mens det i EU-landene var et snitt på 16 per 100.000.

Over 160.000 asylsaker har hopet seg opp i byråkratiet, har det ført til overfylte asylmottak og hoteller, samtidig som asylsøkerne ikke har lov til å jobbe. KILDE: NTB Vis mer

Arild Humlen minner om at retten til å søke om beskyttelse i andre land, nedfelt i Flyktningkonvensjonen og Menneskerettighetskonvensjonen, går tilbake til nettopp andre verdenskrig.

– Parallellen som Lineker dro frem var relevant. Det er sammenlignbart. Man kan spørre seg om det var så lurt, rent akademisk og retorisk, å bruke så sterke ord. Men man kan ikke løpe fra historien.

FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) har uttalt seg svært kritisk om det britiske lovforslaget, og bedt britiske parlamentarikere stemme ned.

PS: Dette har Gary Lineker selv skrevet om saken:

– En siste tanke: Uansett hvor vanskelige de siste dagene har vært, kan det ikke måle seg med å flykte fra sitt hjem på grunn av forfølgelse eller krig, og å søke asyl i et fremmed land langt borte. Det varmer hjertet mitt å se empatien hos så mange av dere.

ASYLMOTTAK: Migranter i et mottak i Folkestone, Kent.

