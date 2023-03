EN-SETER: En Sukhoj-25-maskin fotografert over et ukjent sted av Ukraina. Bildet er frigjort fra det russiske forsvarsdepartementet. Flyet er utformet for å gi nærstøtte til hæren.

Ekspert om russisk økonomi: − Kan krige minst ett-to år til

Russland skal bruke nesten en tredel av pengene sine på forsvar og sikkerhet i 2023. Men en ekspert sier til VG at Russland kan krige i minst ett til to år til uten store problemer for økonomien.

Næringslivsavisen Vedomosti.ru avslører de siste tallene for Russlands forsvarsutgifter:

17 prosent av statsbudsjettet for 2023 skal gå til hæren.

15 prosent skal gå til «nasjonal sikkerhet». I det ligger blant annet etterretningen, nasjonalgarden og politiet.

Til sammen blir dette altså nesten en tredel til forsvar og sikkerhet.

Novaja Gazeta Europa skriver at Russlands militærutgifter er doblet i perioden 1. januar til 14. mars - hvis vi sammenligner med 2022.

RUSSISK ILD: Det russiske forsvarsdepartementet har frigjort dette bildet. Det viser en 2A36 Giatsint-B 152mm bli avfyrt i Zaporizjzjia-området.

Veronika Tarnovskaya, ass. professor ved Lunds Universitet i Sverige, mener at sanksjonene ikke har hatt så stor effekt ennå:

– Jeg lytter mye til Natalia Zubarevich, en av de fremste russiske økonomene. Sanksjonene har effekt, men ikke så dramatisk som utenlandske eksperter har påstått, sier Tarnovskaya.

– Økonomien har vist seg å være robust av mange grunner. Blant dem er profesjonaliseringen av sentralbanken. Et annet moment er at det russiske forretningslivet er fleksibelt og kapabelt til å endre retning og tilpasse seg til situasjonen. Dernest har vi importen som har erstattet de sanksjonerte produktene, og det har vært en omfattende støtte til de mest utsatte familiene og barna.

Tarnovskaya fortsetter:

– Olje- og gassindustrien har orientert seg østover. Det er et budsjettunderskudd, og det kommer kanskje til å øke, men det finnes reserver og en stor fleksibilitet i systemet. Russland kan fortsette å krige minst ett til to år til uten store problemer for økonomien.

– Når kommer problemene?

– Problemene kommer når den militære industrien, som blomstrer nå, må endre seg igjen.

DRO TIL UKRAINA: For første gang siden 24. februar 2022 har Vladimir Putin besøkt de nye annekterte områdene i Ukraina. Bildet er fra hans besøk i den okkuperte byen Mariupol fredag.

Ifølge Novaja Gazeta er de reelle utgiftene til krigen mye større enn det som blir vist i den åpne delen av budsjettet.

Bare en drøy tredel av forsvarsutgiftene var åpne i 2022, skriver Vedomosti.

Per 14. mars er budsjettunderskuddet allerede på 470 milliarder kroner, mens det ifølge regjeringens plan for hele året skulle være på 400 milliarder kroner.

Forrige uke sa leder av det internasjonale pengefondet (IMF), Kristalina Georgieva, at sanksjonene vil ha «ganske ødeleggende» effekt på russisk økonomi, som vil krympe «med minst syv prosent».

Det skjedde etter at IMF i januar sa at Russlands BNP (brutto nasjonalprodukt) ville øke med 0,3 prosent i 2023 og 2,1 prosent i 2024.

Den uttalelsen vakte røre, blant annet fordi den stemte dårlig med andres prognoser for Russland i år. Selv den russiske sentralbanken hadde en dårligere spådom for landets økonomi. IMF-sjefen ble blant annet beskyldt for å ta dataene fra det russiske statistikkbyrået Rosstat for god fisk.

Georgieva var atskillig mer negativ til russisk økonomi i et intervju med CNN på kvinnedagen der hun sa at Russlands økonomi ville lide over tid etter som arbeidere forlater landet og tilgangen til teknologi blir stoppet, og sanksjonene mot olje/gass-eksporten virker.

Det uavhengige mediet Novaja Gazeta Europa skriver i en stor artikkel at russernes levestandard vil falle.

– Folk tilbys utdaterte varer til høyere pris for å erstatte importen, heter det.