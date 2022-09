PRESIDENTER: Volodymyr Zelenskyj (t.v.) og Vladimir Putin.

– Zelenskyj prøvde forgjeves å få tak i Putin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (44) prøvde i starten av krigen å få kontakt med sin russiske kollega Vladimir Putin (69). Men Kreml svarte ikke.

Publisert: Nå nettopp

Det er Mikhail Podoljak, en av Zelenskyjs nærmeste rådgivere, som sier dette i programmet «VIP med Natalja Mosejtsjuk» på den ukrainske tv-kanalen 1+1 lørdag.

Han hevder også at deler av den politiske eliten i Moskva - Putins støttespillere - ikke var forberedt på en krig i så stor skala mot Ukraina.

Zelenskyj skal ha forsøkt å nå Putin via en spesiell telefonlinje, men det ble forgjeves.

– Når en krig starter, vil du definitivt finne ut hva som skjer. Men det var ingen forbindelse. Russland svarte ikke, sier Podoljak.

GJENEROBRER: Ukrainske soldater har de siste dagene offentliggjort en rekke bilder av at de har tatt tilbake områder som har vært under russisk kontroll de siste månedene. Dette bildet er fra et hustak i Kupjansk.

– Dette er helt vanlig. Når du blir angrepet av et stort land, så må du finne om dette virkelig er et angrep, eller om de bare - sagt med ironi - tok feil av grensen da de hadde øvelse, fortsetter Zelenskyj-rådgiveren.

Ifølge ham gjorde Kreml ingen forsøk på å ta kontakt. Han antyder at Kreml på den tiden trodde at de kunne innta Kyiv og Ukraina på tre dager - og at det var grunnen til at de ikke ville ha kontakt.

Zelenskyj-rådgiveren sier at Ukraina senere ikke gjorde noe forsøk på å ta kontakt, fordi det ikke lenger hadde noen hensikt.

– Det er heller ingen vits i dag. Å snakke med en person som du vet hva vil si.

Vladimir Putin sa i en tale i begynnelsen av krigen at Russland angrep for å forsvare russerne som bore i Donbas-regionen, og at målet var å «demilitarisere» og «avnazifisere» Ukraina.

Podoljak mener altså at selv eliten i Moskva ble overrasket over det som skjedde:

– Selv de forventet ikke dette og ble forvirret. Jeg tror at en viss gruppe visste om dette - som FSB, presidentens garde, de væpnede styrkene. De visste om det og kunne forberede seg. Men det er ikke hele eliten. Det var en rekke mennesker som ble sjokkert, sier Zelenskyj-rådgiveren.

– I det nasjonale sikkerhetsrådet var det tydelig at noen ble ydmyket, fortsetter han.

Podoljak sikter trolig til denne episoden, der sjefen for utenriksetterretningen, Sergej Narysjkin, ble ydmyket av Putin:

– De er fortsatt ydmyket, og de innser at prisen de må betale, kan bli ekstremt høy, inkludert fysisk, sier Podoljak.

Ukraina har de siste dagene hatt en vellykket motoffensiv, og russiske styrker har trukket seg tilbake mange steder. Mikhail Podoljak skriver på Twitter at Ukraina gjennom dette har bevist at de kan vinne tilbake territorier, at de effektivt og kreativt kan bruke vestlige våpen og at det er på tide at de russiske troppene trekker seg ut av landet.