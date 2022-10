TOPPMØTE: Den ukrainske parlamentsformannen Ruslan Stefantsjuk overrakte utmerkelsen under toppmøte i Zagreb.

Zelenskyj hyllet Gharahkhani med utmerkelse

Stortingspresident Masud Gharahkhani er blitt tildelt Jaroslav den Vise-ordenen av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tildelt Jaroslav den Vise-ordenen til stortingspresidenten Masud Gharahkhani.

Ordenen tildeles personer som har utmerket seg for sin innsats for Ukraina.

– Det er en stor ære å få, spesielt når det kommer fra Zelenskyj, sier Gharahkhani på telefon fra Zagreb.

– Det er jo fordi jeg har hatt et personlig engasjement for Ukraina, at man bygger relasjoner og får fram grusomhetene som skjer der, forteller han.

Gharahkhani trekker frem at han selv besøkte Kyiv 8. mai og møtte Zelenskyj.

– Da så massegravene i Butsja og bombede bygg i Irpin med egne øyne. Det skal ikke skje, men det skjer i Europa i dag, sier han.

ZELENSKYJ-HYLLEST: Masud Gharahkhani. er blitt tildelt Jaroslav den Vise-ordenen.

– Hatt kontakt i lang tid

Den ukrainske parlamentsformannen Ruslan Stefantsjuk overrakte utmerkelsen under toppmøtet i Den internasjonale Krim-plattformen, som i disse dager pågår i Zagreb.

– Hva sa Stefantsjuk til deg da du fikk utmerkelsen?

– Vi har hatt kontakt over lang tid. Det startet tidlig gjennom digitale møter. Han og Zelenskyj var opptatt av at jeg skulle besøke Kyiv sammen med utenriksministeren. Både Stefantsjuk og Zelenskyj har nok vært involvert i at jeg har fått denne utmerkelsen, sier Gharahkhani.

Begrunnelsen for tildelingen er Gharahkhanis «betydelige personlig innsats for å styrke mellomstatlig samarbeid, for å vise støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet og gitt betydelig bidrag til å skape oppmerksomhet i verden om Ukrainas situasjon», opplyser Stortinget.

UTMERKELSE: Gharahkhani (midten) og Pelosi (høyre) ble hyllet av Zelenskyj. Til venstre i bildet står Peter Galbraith fra USA, tidligere ambassadør til Kroatia.

Snakket med Pelosi

Ordren ble også tildelt USAs kongressleder Nancy Pelosi og stortingspresidenter i flere land i Europa.

– Dette er en stor anerkjennelse også til min amerikanske og tyske kollega som blant andre også har fått utmerkelsen, sier Gharahkhani.

Gharahkhani forteller at han mandag snakket med USAs kongressleder Nancy Pelosi om å holde støtten til Ukraina oppe.

– Disse samtalene er ofte fortrolige. Men USA er Norges viktigste samarbeidspartner, spesielt gjennom Nato, sier han på spørsmål om hva de snakket om.

Senere onsdag skal Gharahkhani tale til de parlamentslederne.

– Da vil jeg trekke frem regjeringens forslag som legger opp til ti milliarder i støtte til Ukraina, alt fra militært til humanitært, sier han.