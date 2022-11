OFFISERER: Vladimir Putin sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjef for Vestre forsvarsdistrikt, Aleksandr Zjuravljov i nærheten av St. Petersburg sommeren 2020.

Putin satset milliarder på det militære. Men pengene forsvant på veien.

Vladimir Putin (70) har satset tusenvis av milliarder kroner på sin armé. Likevel sliter Russland kraftig i Ukraina. Ekspertene peker på korrupsjonen som en viktig forklaring.

– Jeg tror at Ukraina og vi i Vesten i stor grad kan «takke» korrupsjonen for at det har gått som det har gått, sier Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan.

– Det som kunne ha blitt gode militære avdelinger, har i stedet endt som luksusyachter, sier han til VG.

Det går fra topp til bunn i den russiske armeen, fremholder flere. Fra forsvarsminister Sergej Sjojgu og ned til den enkelte soldat.

Oktober 2015:

Den nå fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj og hans antikorrupsjonsorganisasjon avslører på sin youtubekanal at forsvarsminister Sjojgu kontrollerer en luksusbolig til en verdi av 18 millioner dollar (180 mill. kroner etter dagens kurs). Eiendommen ligger i prestisjefylte Barvikha i Moskva vest.

Sjojgu er den eneste som har sittet i toppledelsen i Russland helt siden Putin kom til makten nyttårsaften 1999. Han var først kriseminister, så ble han forsvarsminister i 2012.

Sjojgu har hele tiden vært en av Russlands mest populære politikere, ikke minst fordi han han alltid var på plass på bakken og hjalp til i sin tid som ansvarlig for katastrofer som flyulykker, skogbranner og naturkatastrofer.

De siste fem årene har Vladimir Putin brukt omtrent 100 milliarder dollar (drøyt 1000 milliarder kroner etter dagens kurs) i året på å ruste opp armeen ifølge CIA Factbook. Det er nesten et halvt norsk oljefond.

– Totalt har Putin puttet omtrent 5000 milliarder kroner inn i militæret. En veldig stor del av dette er stjålet. Korrupsjonen er en viktig grunn til at det har gått så dårlig i krigen, sier professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki til VG.

– Både Putin og mange andre trodde i februar at det skulle være mulig for Russland å vinne krigen i løpet av få dager. Slik ble det ikke. Militæret har ikke vært slik Putin trodde det var.

President Putin hilser på en mobilisert soldat, som øver i Rjazan-området. I midten forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Stig Fredrikson, forfatter av en rekke bøker om Russland, er enig:

– Jeg tror korrupsjonen er veldig, veldig viktig. Russland har ikke hatt de våpnene og den utrustningen de trodde de hadde. Putin har satset på Forsvaret i ti år, men mye har gått bort i korrupsjon, sier Fredrikson til VG.

– Hvordan skulle Putin ha stoppet dette?

– Jeg vet ikke om han ville stoppe det. Putin er jo en del av korrupsjonen selv. Han har drysset penger over det militære gjennom mange år, men det går ikke an å se at han har fått noe ut av det.

– Tror du han visste hvor dårlig det sto til?

– Jeg er ikke sikker på det. Jeg tror det var en av hans feilkalkyler. Han trodde nok at krigsmakten var bedre rustet enn den var, sier svensken.

NÆR NORGE: Bildet er frigitt av det russiske forsvarsdepartementet og skal vise utskytingen av et interkontinentalt missil under en øvelse i Baretshavet sist uke.

Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan:

– Gjennom sin militærreform skulle Putin skape en ny og bra russisk krigsmakt etter Sovjetarmeens sammenbrudd. Vi trodde omstruktureringen skulle ha vært god, men det viser seg i Ukraina at det ikke fungerer. Og vi kan i stor grad «takke» korrupsjonen for det.

– Korrupsjonen er veldig vanlig i det russiske samfunnet, men det er kanskje mest følbart i krigsmakten. Det går hele veien fra topp til bunn. Fra at det er mulig å bestikke seg fra å gjøre militærtjeneste til at penger som er øremerket til kjøp av militært utstyr, «forsvinner». Selv pakker som blir sendt fra koner og mødre til soldatene, forsvinner på veien.

Oberstløytnant Paasikivi fortsetter:

– De som mobiliseres nå, må i stor grad kjøpe sin egen utrustning, til dyr pris, etter som pengene som skulle ha blitt brukt til det, er borte, og det ikke finnes utstyr på lagrene.

Dette bildet er hentet fra en video som er publisert av det russiske forsvarsdepartementet. Det skal vise avfyringen av en bakke-til-luft-rakett fra systemet Osa. Bildet er tatt på et ukjent sted.

Aage Borchgrevink, som er aktuell med boken «Krigsherren i Kreml», sier det slik:

– Det har nok gått mer og mer opp for Putin gjennom de siste månedene hvor ille det står til i det militære.

– En av grunnene er at han har bygget opp sin egen isolasjon ved at mediene er blitt kneblet.

Elena Milashina, kjent gravejournalist i Novaja Gazeta, trekker fram det samme poenget for VG:

– Det er åpenbart at Kreml ikke har fått med seg all korrupsjonen i armeen. Fordi journalister ikke får lov til å jobbe med den slags stoff, får ikke ledelsen i Moskva den informasjonen som de skulle ha hatt. Regimet visste ikke hvor ille det sto til da krigen ble startet.

– Hæren er en viktig institusjon, som jeg har skrevet mye om. Det er klart at bildet som regimet har hatt av hæren, ikke har samsvart med realiteten. Det er mye verre. De har hatt et fiktivt bilde av hvordan det har stått til, sier den russiske journalisten til VG.