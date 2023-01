TO ÅSTEDER: Betjenter fra sheriffkontoret ved et av åstedene i Half Moon Bay. Det er et idyllisk strandområde, hvor det også er mye landbruk.

Syv drept i ny masseskyting i California

En 67 år gammel mann er pågrepet etter at syv personer er drept på to forskjellige steder sør for San Francisco.

Minst syv personer er drept etter flere skyteepisoder i Half Moon Bay sør for San Francisco, skriver NBC.

Fire ofre ble funnet ett sted, mens tre andre ble funnet et annet sted. En mistenkt gjerningsmann er pågrepet ifølge det lokale sheriffkontoret i San Mateo.

– Det er ingen trussel mot publikum per nå, heter det i en Twitter-melding fra sheriffkontoret.

Alle ofrene skal være kinesiske landarbeidere, og den mistenkte er en 67 år gammel mann. Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent.

CBS melder om et stort politioppbud på to forskjellige soppfarmer i området. Kanalen melder også at gjerningsmannen selv møtte opp på sheriffkontoret og meldte seg. Dette er ikke bekrefteta av myndighetene.

Skytingen er den andre på kort tid i California. I helgen ble elleve personer skutt og drept i byen Monterey Park i Los Angeles. Gjerningsmannen, en 72 år gammel mann, tok sitt eget liv etter ugjerningene.

California-guvernør Gavin Newsom var på sykehuset for å snakke med ofre etter masseskytingen i Monterey Park da han fikk beskjeden om Half Moon Bay.