DØMT: Denne mannen drepte åtte personer og skadet flere med en pickup-truck i New York i 2017.

Kjørte ned og drepte 8 personer – risikerer dødsstraff

Mannen bak sykkelsti-drapene i New York i 2017 er funnet skyldig for 28 lovbrudd. Nå risikerer han USAs strengeste straff.

I 2017 kjørte en Sayfullo Saipov en pickup-truck gjennom en populær sykkelsti i New York, som endte med at åtte personer mistet livet.

Torsdag ble den islamske ekstremisten funnet skyldig for angrepet sammen med 27 andre lovbrudd.

Rettssaken foregikk en domstol på Manhattan bare kvartaler unna hvor angrepet utspilte seg.

Saipov skal ha bøyd hodet da dommen ble opplest, ifølge AP News.

Juryen diskuterte i mer enn syv timer over to dager før de avga sitt syn på at han er skyldig i drap og for å støtte en utenlandsk terroristorganisasjon.

Ifølge juryen skal han ha tatt inspirasjon fra IS, i og med at det ble funnet store mengder islamsk propaganda på datamaskinen hans.

I SALEN: Dommer Vernon Broderick henvender seg til juryen i rettssalen i New York torsdag.

På dagen for angrepet skal Saipov ha leid en pickup, kjørt langs elven Hudson før han slo inn på sykkelstien og pløyd seg gjennom en mengde syklister.

Deretter krasjet han bilen inn i en skolebuss like ved World Trade Center. Da han gikk ut av bilen ropte han «Gud er stor» på arabisk med paintball-geværer i hendene før han ble skutt av en politibetjent som trodde det var ekte våpen han bar.

MERKE: En gruppe mennesker har samlet seg ved et minnested i New York tre dager etter angrepet.

Angrepet drepte en kvinne fra Belgia på besøk hos familien sin, fem venner fra Argentina og to amerikanere. Andre ble påført varige skader, inkludert en kvinne som mistet beina, ifølge Ap News.

– Handlingene hans var meningsløs, forferdelige og det finnes ingen rettferdiggjørelse for dem, sa advokat David Patton i rettssalen.

Advokaten mener at dødsstraffalternativet er fremprovosert av tidligere president Donald Trump, som dagen etter angrepet tvitret: «BURDE FÅ DØDSSTRAFF».

President Joe Biden innførte et midlertidig forbud mot dødsstraff da han inntok presidentembetet.

Likevel har justisminister Merrick Garland tillatt amerikansk påtalemyndighet å argumentere for USAs strengeste straff i saker fra forrige presidentperiode.